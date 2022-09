Colo Colo se prepara para lo que será el duelo de este fin de semana por el Campeonato Nacional, en donde los Albos pueden levantar la copa si se dan algunos resultados y los adiestrados por Gustavo Quinteros logran vencer a la Universidad Católica en el Estadio Monumental.

En la previa a este clásico, el periodista Juan Cristóbal Guarello tuvo palabras en Radio Agricultura para lo que es el equipo que trabaja el estratega ‘Albo’ para el duelo ante los ‘Cruzados’, en donde no le convence en demasía Agustín Bouzat en la parte derecha del ataque y dejo entrever que hay un cortado dentro de plantel.

“Bouzat por la derecha, le gusta Bouzat a Quinteros. Bouzat por la izquierda, ya, pero por la derecha… Le está ganando la pulseada a Bolados, Oroz y a Zavala que está cortadísimo”, partió señalando Guarello.

Profundizando en lo que es la situación de Cristián Zavala, el comunicador indica el motivo por el cual el delantero no está siendo considerado por Quinteros en estos últimos partidos de Colo Colo y, además, señala que Bouzat no le convence por no tener amistad con el gol.

Zavala estaría cortado de Colo Colo según Guarello | Foto: Guillermo Salazar

“Por una pelota que no fue a pelear, la perdió y no la fue a recuperar y no volvió más al equipo, no me acuerdo en que partido. Bouzat no tiene gol, no hace goles”, explicó en Agricultura.

Finalmente, Guarello se explayó a lo que es la dependencia que considera que tiene el ‘Cacique’ por el momento que atraviese Gabriel Costa, a quien señala que tuvo un bajón futbolístico tras no ser considerado en el repechaje mundialista con su Selección.

“Colo Colo depende mucho de Costa si tiene un buen día, Costa tuvo un bajón muy pronunciado y eso se notó, había mejorado y después bajó. Yo creo que tuvo mucha expectativa en ir al Mundial y después llegó medio herido porque no lo puso Gareca en el repechaje contra Australia y ahora como que apareció un poquito, vamos a ver”, cerró.