Juan Martín Lucero le tira puras flores a Colo Colo: “Es el lugar en el que me he sentido más cómodo”

Juan Martín Lucero es una de las piezas fundamentales para la extraordinaria actualidad de Colo Colo. El delantero argentino es el goleador del Cacique y se metió en la lucha por ser el pichichi del Campeonato Nacional para esta temporada.

El goleador trasandino conversó de forma exclusiva con ESPN F90 en la cual dio a conocer que Colo Colo es el lugar en el que más cómodo se ha sentido en su carrera futbolísticas, considerando que eso también le sirve para estar con mejor confianza y un buen rendimiento en cancha.

“Si, bueno, la verdad es que me siento así. Es uno de los mejores lugares o clubes en los que me he sentido en un año. Creo que en Colo Colo he encontrado un equilibrio deportivo, mental, personal y eso hace que el rendimiento de uno en la cancha ace que sea bueno, sea solamente pensar en jugar”.

Además, agregó que “Siempre dicen que la maduración llega a los 30 años, 29 o 28 en otros jugadores, otros más joven obviamente, pero en mi caso creo que este es el año en el que mejor me siento en general, tanto en la maduración, lo deportivo, lo físico, lo futbolístico, personal y eso hace que también mi rendimiento se vea reflejado en la cancha”.

Juan Martín Lucero comanda la victoria de Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Gustavo Quinteros influye en su llegada a Colo Colo

El entrenador Gustavo Quinteros fue una pieza clave para el arribo de Juan Martín Lucero a Colo Colo, en la cual ya suma un año desde que llegó a la institución y todo apunta a su continuidad para las próximas temporadas.

“Gustavo (Quinteros) influyó un montón para que se diera mi llegada a Colo Colo. Él demostró que yo fuera siempre su primera opción desde el primer momento en el que me llamó y obviamente que después en todo tipo de negociación van surgiendo otros nombres porque bueno, mi salida en primera instancia de Tijuana no era fácil”.

En esta misma línea, contempló que “Gustavo supo esperar y tener paciencia, también confiando en lo que yo le dije que quería venir y me dieron unos días para intentar de solucionar mi situación y creo que esa fue la mayor virtud de Gustavo”.

Finalmente, sentenció todo señalando que “Después me exige como a todos en los entrenamientos, en cada partido me exige al igual que a todos mis compañeros y eso es lo bueno que tiene, que a todos les exige por igual porque eso nos hace ser más profesionales y en cada entrenamiento hace que la competencia interna sea muy buena”.