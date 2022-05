El tema físico ha sido tema en Colo Colo en las últimas semanas. El equipo ha evidenciado el desgaste de su exigente temporada que lo tiene compitiendo en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores, presentando un evidente bajón en los segundos tiempos y con varios jugadores entre algodones.

Esto fue abordado en conferencia de prensa por Juan Martín Lucero, quien reveló el tremendo esfuerzo que hizo para estar en los últimos partidos, ya que desde febrero padece una lesión en el placa plantar que le genera mucho dolor al correr o saltar.

“Fue una lesión poco común y muy dolorosa al principio, Me infiltré para jugar varios partidos, tuve que hacer un gran esfuerzo extra con el cuerpo médico por las tardes para acelerar mi recuperación. Hoy estoy mucho mejor, por momentos tengo molestias, pero ya no me tengo que seguir infiltrando como en otros partidos. Tengo días que me duele un poco más, un poco menos, pero es aguantable, los días de descanso me vienen bárbaro para bajar un poco de impacto al pie, que es una zona que no la puedo evitar nunca ni para caminar”, expuso el goleador.

En ese sentido, el Gato destacó la entrega física de sus compañeros, quienes a pesar del trajín de la campaña, han podido someter a los rivales con su intensidad, aunque hizo hincapié en que de a poco van sintiendo el desgaste.

“Venimos jugando muchos partidos seguidos, con viajes largos como el de Brasil que se hizo eterno porque fueron casi 12 horas. Conseguimos allá un triunfo y esa es nuestra idea, hay que imponer nuestro ritmo futbolístico, nos ha ayudado en el primer tiempo. Cuando estamos en ventaja los rivales se nos vienen con todo en el segundo tiempo porque no tienen nada que perder y por eso se ve que el equipo puede venirse atrás. En Lima nos quedamos varados y perdimos muchas cosas, hay cosas que van sumando y el cuerpo lo va sintiendo”, detalló.

De todos modos el argentino afirmó que llegarán en buenas condiciones a su duelo con Coquimbo Unido de este sábado y la posibilidad de dosificar la dejó en manos del cuerpo técnico.

“Hay varios días de descanso entre cada partido, creo que cuando son cada tres días y tienes viajes se siente un poco más, pero cuando tienes cuatro días de descanso el cuerpo lo asimila distinto. La rotación es cuestión del cuerpo técnico, ellos deciden y tiene dos días para decidir”, completó.