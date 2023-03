Este sábado se vivirá la despedida del último ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes. El delantero se despedirá del fútbol ante su gente en el Estadio Monumental y lo hará en compañía de varios ex compañeros y amigos.

Uno de los que llegó al recinto de Macul es Julio Barroso. El ex defensor albo conversó con Bolavip Chile en la antesala de este compromiso del adiós del ex atacante del Cacique y se sintió un privilegiado de estar en esta situación.

"Contento de este lindo momento, no solo el privilegio de estar en su despedida, sino que ver a ex compañeros, ex jugadores, que escribieron parte de la historia de Colo Colo. La verdad que me siento un privilegiado y agradecido de ser parte de este momento", dijo el defensor de Everton de Viña del Mar.

En cuanto a la alusión de lo que vivió con el ariete, Barroso afirmó que posee varios y que lo que hizo Paredes en nuestro fútbol tiene una gran magnitud.

"Tengo muchos recuerdos, llegamos juntos prácticamente en ese momento. Estuvimos siete años de levantar buenos títulos para Colo Colo. Verlo a él romper récords uno tras otro y es difícil mencionar ahora un solo momento, pero lo que nos dejó Esteban en el fútbol chileno para mí es gigante", agregó.

El defensor estará presente en la despedida del ariete | Foto: Agencia UNO

Por último, entregó sus sensaciones de retornar al Estadio Monumental. "Hermoso, queremos ya disfrutar con la gente, disfrutar este momento. Trae los recuerdos más lindos de cada uno de mis compañeros, todos los que están hoy vivieron. Queremos disfrutarlo con la gente y seguro que será un lindo show", cerró.