Mientras los jugadores de Universidad de Chile disfrutan de sus merecidas vacaciones, la dirigencia del Romántico Viajero está plenamente enfocada en los posibles refuerzos para la temporada 2025.

El Chuncho tendría como prioridad reforzar la delantera y uno de los nombres que suena con fuerza es el del uruguayo Octavio Rivero, actual delantero del Barcelona de Guayaquil.

El ex Colo Colo, que supo hacer una gran dupla ofensiva con Esteban Paredes en el Cacique y pudo levantar el título del Campeonato Nacional con los Albos, interesaría y mucho en las oficinas de la U, así lo informó Bolavip Chile en su momento.

Esteban Paredes saca la voz por Octavio Rivero y el interés de la U

Precisamente, el “Bendito del Área” se tomó unos minutos para conversar con TNT Sports en la previa del Duelo de Leyendas de Colo Colo ante River Plate y fue ahí que Paredes tuvo palabras para el posible arribo de Rivero al archirrival del ‘Eterno Campeón’.

“Es una decisión de cada uno, yo no me puedo meter. No le puedo dar consejos a nadie, él tiene su familia”, manifestó el otrora goleador del cuadro de Macul.

Paredes y Rivero compartieron camarín en el equipo que dirigía Pablo Guede en 2018 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Sin embargo, el mundialista con la Selección Chilena segundos después advirtió que “si llega no desearle bien porque soy colocolino (risas). Pero es una gran persona”.

Los números de Rivero en su paso por Uruguay y Ecuador

Durante el primer semestre defendió a Defensor Sporting. ¿Cuántos tantos hizo? 13 en 20 partidos. Tras ello, pasó a Barcelona y volvió a maravillar: anotó 11 dianas en 17 encuentros. Resultado final: 24 goles en 37 duelos.