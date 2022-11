Colo Colo está en plena estructuración del plantel en la temporada 2023 y los nombres en el Estadio Monumental no han dejado de rondar. No obstante, desde miembros de Blanco y Negro, el tema de los refuerzos parece estar provocando sus primeras chispas.

Es que tanto Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, como también Aníbal Mosa, han dejado sus declaraciones con respecto al tema de los nuevos jugadores que reforzarán al equipo para el próximo año.

Juvenal Olmos se refirió a esta situación y le dio con todo al directorio de la concesionaria, pues asegura que sus dichos no suman en nada al buen momento que está pasando el club.

“Esto que está sucediendo ahora, esta divergencia en la dirección de Colo Colo es tremenda, es como incomprensible. El equipo ya ha pasado todas las fases que tiene que pasar: estuvo a punto de descender, estuvo con campaña horrorosa, luego dieron la pelea y ahora son campeones", dijo Olmos en Todos Somos Técnicos.

¿Por qué siguen estas conversaciones puertas afuera cuando deberían solucionarlas dentro del directorio? Ahí deberían decir ‘¿por qué no estás poniendo plata? ¿No te gusta, no te interesa? Y no salir hacia afuera, porque nuevamente a Colo Colo lo tratan de meter en una zona que no es conveniente. El semanalmente estar viendo por qué este director quiere poner plata y otro no quiere", agregó.

Los albos buscan reforzarse de la mejor manera de cara al 2023 | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex seleccionador chileno afirmó que al fanático albo no le importa lo que ocurra en la directiva y solo apuestan a lo que haga el equipo cada partido.

“A los hinchas de Colo Colo no les interesa lo que pasa al interior del directorio. Les interesa lo que tenga que hacer Gustavo Quinteros y su equipo, eso es les interesa”.