Ex jugador de Colo Colo y Boca Juniors, Pablo Mouche, aseguró estar con el corazón dividido para el duelo de esta noche por Copa Libertadores, aunque el cariño mayor se lo lleva el cuadro argentino por lo que significa para él.

La Copa Libertadores de América se viste de gala hoy día para recibir el partido entre Colo Colo y Boca Juniors en el Estadio Monumental, compromiso que se robará las miradas a nivel continental por la trascendencia del partido.

Uno que sabe bien lo que es defender al Cacique y al cuadro de la ribera es Pablo Mouche, quien estuvo varios años en los trasandinos y tuvo un destacado paso por un Colo Colo que casi se va al descenso.

“Será un partido especial, pero los dos equipos no vienen en un gran momento. Ahora, con el cambio de entrenador, Boca agarro un alza positiva y en el último partido, contra Racing, dio un salto de calidad bastante grande. Eso le puede dar un plus de confianza para ir a jugar a Chile y hacer un gran partido”, dijo en conversación con el diario AS.

Mouche pasó hace poco por Colo Colo. | Foto: Photosport

Mouche le hace una radiografía a la situación actual de los albos: “Se le fueron muchísimos jugadores que eran titulares y claves, y en este comienzo de año sufrió con las lesiones. Le ha costado revertir eso y seguro Gustavo está trabajando para levantar”.

¿Corazón dividido para esta noche? Mouche aclara: “Soy hincha de Boca y pasé muchísimos años en el club. Después, ya de más grande, me tocó estar en Colo Colo y le tomé mucho cariño. Fue un orgullo vestir esa camiseta, pero obviamente que el cariño mayor va a estar para Boca”.

ver también Ex River y Palestino le entrega la clave al Cacique para derrotar a Boca

“Es un partido que disfrutaré mucho porque fui muy feliz con las dos camisetas. A la distancia le estoy deseando lo mejor a Colo Colo, quiero que le vaya bien y que compita en el plano internacional. Se lo merece por ser un grande de Sudamérica”, complementó en el cierre.