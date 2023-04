Marco Rojas llegó con el cartel del Kiwi Messi a Colo Colo, luego de haber sido un referente en Oceanía y en la Selección de Nueva Zelanda. Sin embargo, el volante no aportó lo suficiente, le costó adaptarse al país, al fútbol chileno y por una cuestión netamente personal pidió la salida del Cacique, cuando aún le resta un semestre más. Un tema insólito para algunas de las viejas glorias de la institución, ya que no puede creer que alguien quiera irse del club más ganador de la Primera División.

El mediocampista, quien tiene un lazo sanguíneo directo con Chile por sus padres, no tuvo el poder de adaptación ni tampoco logró consolidarse en el cuadro de Gustavo Quinteros, quien le dio varias oportunidades en el equipo. Sin embargo, el tema físico no acompaño al mediocampista que vive sus últimas horas en el club.

En diálogo con Bolavip Chile, el exjugador del Cacique, Jaime Vera, tomó con extrañeza lo que sucede con Rojas, aunque también entiende que si un futbolista no está comodo con distintas cosas es muy improbable que rinda a cabalidad en el club más importante del fútbol chileno.

"Yo creo que no debe estar contento. Cuando no está feliz, pasan estas cosas por diferentes motivos como los familiares y lo deportivo. Entonces, no se sienten a gusto y prefieren dar un paso al costado. Siempre cuando llegan a Colo Colo es difícil que los jugadores pidan salir. Debe ser una de las pocas ocasiones que ha ocurrido esto", dijo Vera.

El Pillo sabe que si no se cumplen las condiciones personales es poco probable que un futbolista rinda. El ex mediocampista, en su diálogo, insiste que es difícil que alguien quiera salir de Colo Colo, que es un club que trabaja de buena forma y que siempre está peleando por cosas.

“Debe haber otro problema de por medio, por qué es muy difícil que un jugador pida salir y sobre todo de una institución importante como Colo Colo", agregó.

Más allá de los líos personales, Vera advierte que algo más puede pasar en la situación del Kiwi Rojas, quien no tuvo el impacto necesario en el cuadro albo. "No es fácil jugar en Colo Colo, pero es rico estar ahí, porque es un equipo con pretensiones deportivas. Debe haber otro problema con él”, manifestó el ex DT de Melipilla.