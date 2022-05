El ex jugador de Colo Colo y ahora en Magallanes, Felipe Flores, contó una desopilante anécdota que involucra a otro ex crack albo: Matías Fernández. Un auto chocado fue el saldo final de una historia para los libros de FF17.

Felipe Flores es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Colo Colo en el presente siglo, en donde pasó de ser muy criticado cuando el equipo no andaba bien a ser absolutamente idolatrado tras la obtención de la estrella 30 del Cacique.

La historia de FF17 con los albos se remonta hace muchos años, ya que el jugador fue formado en las inferiores de los albos y compartió camarín con varias figuras que después la rompieron en el fútbol internacional como Arturo Vidal o Matías Fernández.

Fue precisamente el ’14 de los blancos’ el protagonista de una hilarante anécdota que Felipe Flores contó en exclusiva con el portal Desde La Tribuna en un divertido formato de entrevista dentro de un auto.

Felipe Flores la rompe en Magallanes hoy en día. | Foto: Agencia UNO

“Una vez tenía como 18 años más o menos, teníamos un auto con mi hermana y un día de los que me tocaba a mí fui a entrenar al Monumental. Yo estaba en juveniles alternando algunas veces con el primer equipo y Matías Fernández estaba en su mejor momento”, comenzó relatando.

Después, siguió: “Yo andaba en el auto y Matías me dice ‘préstamelo para dar una vueltecita por acá’. Estábamos terminando de almorzar y Matías no llega y todos decían ‘qué onda, si era por ahí no más’”, agregó con suspenso.

Flores contó un desenlace hilarante y para el bronce: “Pasó, no sé, media hora y de repente llega no sé si él u otra persona diciendo que Matías Fernández había chocado. No podía creerlo, sin seguro en ese tiempo, me lo habían prestado. Fuimos a ver el auto y estaba hecho bosta”, cerró.

Hoy por hoy, Felipe Flores la rompe en Magallanes, mientras que Matías Fernández aún sigue haciendo de las suyas en Deportes La Serena. La vida de dos ex crack de Colo Colo ahora están separadas, pero en un momento las unió el buen fútbol y un auto destartalado.