La revelación de Gabriel Suazo en Colo Colo: "Quizás muchos no vamos a continuar, pero se verá los próximos días"

Gabriel Suazo fue una de las figuras de Colo Colo en la temporada 2021 que terminó en el segundo lugar del Campeonato Nacional, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 y levantó la Copa Chile. El capitán albo reveló que tiene chances de partir al fútbol extranjero.

"Hay opciones, son situaciones que no manejo, lo ve mi representante, yo hago mi trabajo lo mejor posible. Tengo un sueño que es partir a Europa, pero si me quedo estoy feliz representando al club de mis amores", confesó.

El lateral izquierdo lanzó otra frase: "No lo sé, no lo manejo. Quizás muchos no vamos a continuar, pero se verá en los próximos días", añadió.

Suazo aseguró que se emocionó: "No sé si hubo despedida, pero sí mucho afecto, cariño, formamos un grupo que nadie se esperaba y que muchas veces no se logra en tan poco tiempo. Es muy lindo, me emocioné en la arenga que di y salí llorando al partido. Nos secamos la cresta por situar a Colo Colo donde se merece y este grupo de jóvenes demostró que está para grandes cosas"

El internacional con la Selección Chilena siente que pudieron terminar la temporada con el título, pero de todas formas valora que el Cacique volviera a pelear el torneo tras un 2020 e inicio de 2021 para el olvido: "Me quedo con lo positivo del Campeonato, peleamos hasta el final en un torneo complicado. Para mí merecíamos otro final, pero no se dio por distintas circunstancias. Volvimos a dejar a Colo Colo donde siempre debe estar, pero no donde merece que es siendo campeón. Logramos sí la Copa Chile, peleamos hasta el final, llegamos a la Libertadores a pesar del momento amargo que vivimos con el descenso a principio de año".

El formado en Macul evita profundizar en quejas: "Son distintas situaciones. Uno no quiere entrar en detalles ya, pero hay cosas externas que nos complicaron de cara a los últimos partidos. Pero rescato lo positivo de este hermoso grupo que es formó de la nada con jugadores jóvenes, muchos préstamos que se vinieron a jugar una opción, su calidad, me quedo con eso, con la ilusión que le dimos a la gente que nos apoya en todos lados".

Por último entrega un mensaje en caso de seguir en Colo Colo: "El próximo año vamos a volver con todo, queremos ser campeones sí o sí".