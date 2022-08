Luciano Arriagada no seguirá en Colo Colo. Eso es un hecho. El joven delantero formado en el Cacique no quiso extender su contrato con el club, que vence el 15 de enero de 2023. Una de las nacientes figuras de Macul, luego de su participación con La Roja en la Copa América, fue bajando su nivel y el técnico Gustavo Quinteros pasó de tenerlo considerado a ni siquiera citarlo. El jugador aprovechó de confesarse en ESPN respecto a la situación que está viviendo y su relación con el estratega.

Arriagada entregó varios argumentos en el programa y, claramente, su paso en la Selección Chilena afectó al jugador. Incluso, el delantero confesó una situación que ocurrió con Quinteros en uno de los partidos tras su retorno de la Selección Chilena.

"Cuando volví de la Selección venía con ganas de mostrar mi buen juego, porque me tocó competir con jugadores de la elite. Incluso, casi hago un gol. Volví con deseos de mostrar mi juego y me ilusioné con qué iba a tener muchas oportunidades. Vuelvo, estoy entrenándome bien y el primer partido, Gustavo Quinteros no me cita. Luego, jugábamos Copa Chile y me dice que tengo que ir de pelotero. La verdad, no tuve problema, me hizo recordar mis inicios. Eso es válido e iba a estar donde me tocase iba a apoyar al equipo", explicó Arriagada.

Además, el artillero agregó más cosas sobre la relación con Quinteros. "La verdad que siempre he tratado de entregarme al ciento por ciento. Di todo de mí en los entrenamientos. La relación tampoco es que sea muy cercana, pero respeto sus decisiones. La verdad sabría el por qué no me ha ocupado siendo que he sido seleccionado. Incluso, he pedido jugar por la juvenil para demostrar que estaba capacitado de jugar en el primer equipo de Colo Colo".

Luciano Arriagada debutó en la Selección Chilena en la Copa América, pero eso le pasó la cuenta en Colo Colo y Gustavo Quinteros no quiso utilizarlo más en Colo Colo (Agencia Uno).

Es más, la situación todavía le genera dolor a Luciano Arriagada, quien también echó al agua a Quinteros respecto a la actitud que tuvo a principios de año el estratega de Colo Colo con él.

"La verdad que pude partir a préstamo, pero el club no me dejó (…) Quinteros dijo que era parte de sus delanteros (...) Me falta jugar, eso es. Siento que falta eso, el jugar más", indicó.