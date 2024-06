"Ex jugador": Hinchas de Inter de Porto Alegre destrozan a Charles Aránguiz y le muestran la puerta de salida

En el Estadio Manoel Barradas, Internacional de Porto Alegre no pudo en su visita ante Esporte Clube Vitória y terminó cayendo en la agonía por 2 a 1, en un partido válido por la jornada 9 del Brasileirao.

Los goles del cuadro local fueron obra de Willian Oliveira (8′) y Wagner Leonardo (90+12′), mientras que el descuento de la escuadra dirigida Eduardo “Chacho” Coudet llegó gracias a la anotación de Wesley Ribeiro da Silva (82′).

El mediocampista chileno Charles Aránguiz ingresó como titular y fue reemplazado al minuto 71 por Gabriel Carvalho, joven mediocampista de tan sólo 16 años.

Aránguiz no la pasa para nada bien en Brasil | FOTO: Internacional

HINCHAS DE INTER ENOJADOS CON EL NIVEL DE CHARLES ARÁNGUIZ

Lo cierto es que los hinchas del Colorado quedaron muy enojados por el rendimiento del volante chileno de 35 años, pues Aránguiz no tuvo una actuación aceptable y ellos creen que no ha mostrado lo que sí hizo en su primera etapa en el club del estado de Rio Grande do Sul.

De hecho, hubo simpatizantes que solicitaron la salida del “Príncipe” y exigieron su retorno al fútbol chileno. “Espero que vuelva a Chile”, hubo otros que en la red social X lo catalogaron tajantemente como “ex jugador”.

Recordar que en los últimos días, el bicampeón de América ha sonado con fuerza para regresar al fútbol chileno, más específicamente a la Universidad de Chile.

EL MAPA DE CALOR DE CHARLES ARÁNGUIZ ANTE VITÓRIA:

ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS NEGATIVOS CONTRA CHARLES ARÁNGUIZ: