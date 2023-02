En este 17 de febrero del 2023 se cumplen dos años de lo que fue un trágico y quejumbroso momento para la historia de Colo Colo, en la que los ‘Albos’ disputaban en el Estadio Fiscal de Talca uno de los partidos más importantes de su historia, en donde se jugaban la permanencia en primera división en el duelo de promoción ante Universidad de Concepción y terminaron imponiéndose por la cuenta mínima.

Ante esta situación que vivieron los dirigidos por Gustavo Quinteros, el ya retirado y ex jugador de Colo Colo, Leonardo Véliz conversó en exclusiva con Redgol y se refirió a cómo vivió esta pesadilla que tenía envuelto al ‘Cacique’ en uno de sus momentos más complicados de la historia.

"Termina con ese Colo Colo porque estaba tan mal. En la circunstancia en la que estaba, los colocolinos estábamos con el alma en un hilo", partió señalando Véliz.

Dentro de lo que fue la previa de este duelo, el ‘Pollo’ no ocultó su miedo de poder atravesar ese momento, algo que era inédito para un equipo como Colo Colo, pero a pesar de aquello, confío hasta el final en el ‘Cacique’, negando en que pudo haber existido alguna ayuda al club.

Valdivia sufrió con Colo Colo la salvación en el 2021 | Foto: Agencia Uno

"Nunca pensé que pudo haber manos negras o que nos iban a salvar, como se especulaba. Creo que lo sentí porque fue angustiante esa participación en el 2020 (…) Por las circunstancias, que eran excepcionales. ¿Cuándo Colo Colo iba a estar luchando por mantenerse en Primera? Era tirado de las mechas", declaró.

Dejando en el pasado lo que fue esta situación plagada de miedo en la gente de Colo Colo, el ex atacante señaló que esta vivencia que experimentó el ‘Cacique’, es algo que debe marcar para siempre al equipo para que nunca más en su historia el club vuelva a pasar por un momento como ese.

"No creo que en la historia de Colo Colo se vaya a producir algo parecido, aunque la U también puede decir lo contrario. Fue una gran experiencia y no creo que se pueda repetir ni esta ni la futura generación, porque hay que traspasarlo, no solo lo bonito. Hay que mostrar que esto pasó, que esta camiseta no puede volver a pesar como a ellos", apuntó.

Finalmente, para el ‘Pollo’ Véliz el celebrar en cada 17 de febrero la permanencia de Colo Colo es algo que no debería festejarse por lo que significó mucho sufrimiento para el club e incluso dicho acto lo comparó con el palo de Mauricio Pinilla en la Seleccón Chilena para el Mundial de Brasil 2014.

"Es como el penal que perdió Pinilla y se lo tatuó en la espalda. Hay que olvidarlo, tiene que quedar en la interna de la mente de los colocolinos, sobre todo los jugadores y los que trabajan ahí. Los hinchas lo quieren olvidar, peor no se puede instituir un día de que Colo Colo se salvó. Es patético", cerró.