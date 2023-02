Gustavo Quinteros y el recuerdo de la promoción con Colo Colo: "Los hinchas me paran en la calle y me dicen ‘gracias por salvarnos del descenso’ y no ‘gracias por ser campeón’”

Gustavo Quinteros tomó el fierro caliente en Colo Colo tras la salida de Gualberto Jara con un solo objetivo en mente: sacar al equipo de los últimos lugares. Si bien en varios pasajes del Campeonato Nacional 2021 lo pudo hacer, el adiestrador argentino nacionalizado boliviano terminó jugando el partido por no descender contra Universidad de Concepción.

Dos años han pasado de ese tenso momento que se vivió en el Estadio Fiscal de Talca, pero que con el gol de Pablo Solari se desató la euforia en el banco de suplentes y el cuerpo técnico pudo respirar con mayor tranquilidad, todo tras meses de sufrimiento.

Este fue un momento clave en su paso por el Cacique | Foto: Agencia Uno

El entrenador del Cacique fue el encargado de hablar con los diversos medios de comunicación en el Estadio Monumental en la antesala del encuentro ante Everton de Viña del Mar, y recordó con especial cariño el partido ante el Campanil.

"Para mí, como entrenador de Colo Colo y como entrenador en el fútbol chileno fue el partido más importante que me tocó dirigir, fue el más importante en mi etapa en el futbol chileno. Era un partido que un equipo grande podría haber perdido la categoría y eso tiene demasiada importancia y demasiado valor", manifestó.

"Yo una vez lo dije en tono de broma pero no fue broma que fue haber ganado un título más, esa situación fue muy importante en la historia del club, tanto para mí como para los hinchas porque ellos me paran en la calle y me dice gracias por salvarnos del descenso y eso que salimos campeones también", confesó el ex DT de la Selección de Bolivia.

"Este club tan grande si hubiese podido descender podría haber sido una tragedia futbolisticamente hablando, gracias a Dios y los jugadores esto no ocurrió", sentenció.