Colo Colo presentó este viernes a su cuarto refuerzo como es Erick Wiemberg, pero de todas maneras en los albos piensan sumar más nombres para cumplir con las expectativas de Gustavo Quinteros de cara al 2023.

El Cacique comienza la pretemporada el próximo martes 27 de diciembre y en el técnico santafesino espera por más jugadores. Aguardan por la situación de Leandro Benegas, pero en las últimas horas resaltó el nombre de Cristián Pavón.

Sin embargo, durante la presentación de Wiemberg, el gerente deportivo Daniel Morón fue consultado sobre el ex atacante de Boca Juniors y si es opción para reforzar al plantel colocolino.

"A veces uno no puedo controlar todos los nombres que aparecen en la prensa y son seguramente grande jugadores, pero en este caso no hemos tenido contacto con él", sostuvo el ex guardameta campeón de la Copa Libertadores 1991.

El júgador defendió a Atléitco Mineiro en 2022 | Foto: Getty Images

Con los dichos de Morón, parece que la alternativa del delantero argentino parece estar lejos del Estadio Monumental.