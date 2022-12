Colo Colo ha tenido un pasar bastante complicado dentro de lo que ha sido el mercado de pases, en la que una gran cantidad de nombre ha sonado con llegar al ‘Cacique’, pero las tratativas finalmente quedan en nada. En los últimos días, comenzó a aparecer el nombre del argentino Cristian Pavón como opción para los ‘Albos’, alternativa a la que ya comienzan a decir adiós.

¿La razón? El director ejecutivo del Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano dialogó con La Tercera sobre la opción que se ha dado a conocer que el delantero argentino pueda arribar a Colo Colo, algo que descartó de manera tajante, sin dar la más mínima posibilidad de que eso ocurra.

"Es imposible que Pavón se marche de Atlético Mineiro en este mercado, es un jugador muy importante para nuestro proyecto deportivo. La opción de que el jugador se marche a Chile no es ni de cero, es menos que eso", partió señalando Caetano.

Profundizando en lo anterior, el dirigente del conjunto ‘Galo’ indicó que dentro del club no tienen en mente negociar con ningún club por Cristian Pavón y descartó algún tipo de dialogo con Colo Colo por la opción del ex Boca Juniors.

Pavón era una de las alejadas opciones de Colo Colo | Foto: Getty Images

"No está en el mercado, ni como venta definitiva y menos como un préstamo en cualquier escenario posible. Además, aclaro que nadie de Colo Colo ha hablado con nosotros de manera oficial por la chance de tener al jugador", explicó al medio citado.

Finalmente, Caetano dejó un importante mensaje a Colo Colo en caso de interesarse por Pavón y volvió a recalcar que de ningún equipo del fútbol nacional se han acercado a consultar por la situación del jugador argentino.

"Cualquier negociación pasa obligadamente por el Mineiro. Eso no ha ocurrido y la respuesta será negativa. Que Colo Colo no pierda su tiempo. Pero repito, nadie del club chileno nos llamó y no nos pueden faltar el respeto de esa manera. No lo aceptamos", cerró.