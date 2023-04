Lo que el ex psicólogo deportivo de Colo Colo le recomienda a Jordhy Thompson: "Tiene que buscar ayuda externa"

Jordhy Thompson volvió a estar en el centro de la polémica debido a que nuevamente su acusado de maltrato físico y psicológico por parte de su ex polola. El juvenil de Colo Colo ya había estado apartado del plantel después de que se difundiera un video en el que agredía a su ex pareja en una discoteca.

Enrique Aguayo, psicólogo deportivo que trabajó en Colo Colo, habló en exclusiva con Bolavip Chile, instancia en la cual se refirió a los pasos que podría seguir Jordhy Thompson y habló sobre la funciones de los técnicos respecto a estos problemas extradeportivos.

"Tiene que buscar ayuda externa. Los equipos no están preparados para este tipo de situaciones; no están preparados para atender temas de psicología clínica, eso no es un tema deportivo que pase en el entrenamiento o en un partido. Eso es tema de la vida personal, lo cual es para un psicólogo clínico y para un psiquiatra".

Thompson ya había sido apartado del plantel por estar involucrado en un caso de violencia de género | Photosport

"Cuando falta control de impulso, el psicólogo va a trabajar con la palabra, que es un proceso más lento. Mientras que el psiquiatra va a trabajar con medicamentos, y eso es más rápido, produce un efecto más rápido. Entonces normalmente se trabaja en conjunto", agregó Aguayo sobre la posibilidad de trabajar con dos especialistas a la vez.

El ex psicólogo deportivo del Cacique también se refirió a las funciones del técnico en estos temas extra deportivos. "No es la labor del técnico de hacerse cargo de estas funciones, sino de las unidades que apoyan el cuerpo técnico. El entrenador no es quien debe liderar los pasos a seguir. Ellos podrán dar su opinión, pero normalmente hay que presentarle las soluciones al técnico".