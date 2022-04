“Los clubes que se han acercado no son del nivel del Real Madrid o Bayern Munich”: Representante de Gabriel Suazo sobre opciones para salir de Colo Colo

Gabriel Suazo se ha convertido en uno de los jugadores valiosos de Colo Colo con Gustavo Quinteros. El defensor se ganó la confianza del entrenador desde su llegada y rápidamente se transformó en la cabeza del equipo, portando la jineta de capitán en la institución.

Y es que el jugador ha estado cometiendo varios buenos partidos con la camiseta alba, que incluso lo hicieron parte en la parte final de las Eliminatorias con la Selección Chilena aprovechando algunas complicaciones en la banda izquierda.

Pero eso no es todo, ya que también se ha comenzado a especular con una posible salida del futbolista. Incluso, en Colo Colo no quiere perder tiempo y preparan ofertas de renovaciones de contrato, antes de que el jugador pueda comenzar a negociar como agente libre pensando en su futuro.

Alan Silberman, representante del jugador, dialogó de forma exclusiva con el programa deportivo Al Aire Libre de Cooperativa, en la cual entregó detalles del posible futuro que pueda tener el jugador fuera de Colo Colo apuntando a los deseos del lateral izquierdo.

“Efectivamente, se está viendo el tema, el deseo de Gabriel es salir a jugar ojalá a Europa y ha habido algunas conversaciones. Nada concreto, porque para mí eso es cuando se firme; mientras no se firme un contrato, son todas conversaciones”, comenzó explicando el representante de Suazo.

No fue todo, ya que, además, agregó que “Con Colo Colo se está viendo la posibilidad de renovar un contrato con ciertas características que faciliten una posible salida al exterior de Gabriel. Viendo el mercado mundial del fútbol, cada día salen más jóvenes los jugadores, Gabriel tiene 24 años y es una edad tope para salir a un fútbol más competitivo”.

No obstante, el representante evitó dar un plazo respecto a una posible salida. “Uno no es el que piensa, sino que son los clubes, es muy difícil para uno fijarse hitos, fechas, etapas, porque no depende de uno, depende que haya clubes interesados, que colo Colo acepte las condiciones y sea atractivo desde todo punto de vista para Gabriel”.

Finalmente, el encargado de negociar sobre el futuro del jugador apuntó que ha tenido conversaciones, pero que no son clubes a nivel del Real Madrid de España o el propio Bayern Múnich de Alemania.

“Nuestra competencia en estos momentos no tiene jugadores como para apuntar muy alto en cuanto a clubes, sí en cuanto a competencias, pero en clubes más modestos que los que uno soñara o se ilusionaría con lograr, los clubes que se me han acercado no son del nivel de Real Madrid, ni de Bayern Munich, son clubes de medianía de tabla”.