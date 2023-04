Colo Colo ayer en el Estadio Monumental ganó con el nombre a Santiago City por la Copa Chile. El elenco de Gustavo Quinteros salió plagado de jóvenes de la Cantera Alba para el desafío copero y con algunas piezas más experimentadas. Sin embargo, sólo un par mojó la camiseta y sumó bonus para lo que viene en la Primera División del fútbol chileno este fin de semana ante la Universidad Católica.

Ayer, Gustavo Quinteros fue claro para decir que no quedó tan conforme con el andamiaje de varios de sus futbolistas. "Los demás jugadores vienen jugando partidos de entrenamiento y están bien futbolísticamente. Otros no habían jugado y creo que les pesó un poquito la responsabilidad. Les faltó que se soltaran", expresó en TNT Sports.

Pensando en la oncena, entre los rescatables está Lucas Soto. El volante fue clave en el gol de Carlos Palacios. Mostró empuje, movilidad y tiene algo muy parecido a Vicente Pizarro. Le sirvió ir a hacer la pretemporada con Colo Colo a Argentina. Aprovechó su oportunidad y le da otra variante en ese sector de la cancha.

Igualmente, en la zaga, Daniel Gutiérrez sumó kilómetros de vuelo y fue el estandarte con mayor experiencia en la última línea. En varias ocasiones tuvo que suplir las falencias de Alan Saldivia y aleonó a Bruno Gutiérrez, quien sigue desaprovechando oportunidades y fue uno de los que reprobó totalmente.

Lucas Soto y Vicente Pizarro fueron dos de los mejores en Colo Colo en Copa Chile (Guille Salazar)

En un menor grado, Fernando de Paul cumplió con las expectativas y cada vez que fue requerido estuvo atento. Claro está que el meta tiene que esperar y no por nivel, sino que Brayan Cortés es indiscutido y el Tuto tendrá que hacer de la Copa Chile el torneo para mostrar sus características.

Los reprobados

Gustavo Quinteros está molesto sobre todo con Marco Rojas. El Messi Kiwi llegó al club como una solución al mediocampo y ya va casi un año de su presencia y su aporte es escuálido siendo generosos. El crack de Nueva Zelanda no agarró la dinámica del equipo y tuvo sólo chispazos. El tema físico sigue siendo una condicionante y así, claramente, no va a tener muchas oportunidades en lo que resta de temporada.

Otro que no está a tono en lo físico es Darío Lezcano. El delantero no tiene cómo pelear, en este minuto, con Leandro Benegas y Damián Pizarro. El paraguayo es un excelente definidor, pero Gustavo Quinteros le pide otras labores en ataque y es ahí donde se pierde el ex FC Juárez. Su talón de Aquiles es la asociatividad y está en eso tratando de calzar en el rompecabezas del DT de Colo Colo, quien sólo lo ve como el gran definidor, pero que está al debe para hacer jugar a sus compañeros.

Carlos Palacios, es cierto, hizo un gol, estuvo bien en la definición, aunque el árbitro Araos no advirtió la mano. El mea culpa del volante es claro y le falta un montón. Todavía no se sacude que está en Colo Colo y tiene pocos argumentos para discutirle el puesto al Colo Gil si es que no aprieta el acelerador por la titularidad.