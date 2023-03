Un duro mazazo le propinó Cobresal a Colo Colo, ya que no solo lo venció por 3-1 en la altura de El Salvador, sino que superó durante todo el partido a un Cacique que cometió muchos errores defensivos.

El resultado pudo ser más abultado de no ser por grandes atajadas del portero Brayan Cortés, así como el descuento del juvenil albo Damián Pizarro, que en el último minuto de partido convirtió su primer gol en el profesionalismo.

Quien no tuvo piedad con el Cacique es el periodista Manuel de Tezanos, quien criticó al equipo en su comentario post partido de TNT Sports: "Cobresal ganó porque fue más efectivo en el primer tiempo, le pasó por encima a Colo Colo, le pudo haber hecho tranquilamente 4 o 5 goles pero tuvo en Brayan Cortés una verdadera muralla".

Agregó el comentarista que "el arquero de Colo Colo evitó que fuera una derrota humillante para el Cacique, y si bien es el responsable de este gol histórico de Requena en donde calcula mal y tiene el único error que comete en todo el partido, el cual es muy vistoso porque es un gol de arco a arco, hay en él una explicación de que esto no haya sido peor para Colo Colo".

Manuel de Tezanos fue crítico con Colo Colo tras su caída ante Cobresal | Foto: Agencia Uno

"El Cacique está muy desorientado. No juega bien, no defiende bien, no genera ocasiones de gol, Requena fue la figura del partido porque hizo un gol de saque de fondo porque grandes atajadas no tuvo", complementó de Tezanos.

Por último, destacó el gran partido de Cobresal y a su entrenador: "Se las arregla Gustavo Huerta, no tenía a su mejor jugador como Gastón Lezcano que está lesionado pero se las arregla, le juega bien a Colo Colo y le gana de forma clara y contundente. Se acerca a pelear arriba y por qué no ilusionarse con otra épica tal como ocurrió el año 2015", cerró.