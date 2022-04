Colo Colo vivió en esta jornada un traspié en el campeonato nacional tras caer por 2-1 ante Unión Española por la novena fecha del torneo, en donde paro en el Estadio Santa Laura un equipo alternativo pensando en la Copa Libertadores.

Tras esto, el ídolo del Cacique y hoy comentarista Marcelo Barticciotto expresó en Radio Cooperativa lo que le dejo esta caída de los Albos ante los Hispanos e indicó lo complejo que es tener que afrontar dos competiciones a la vez.

“Es difícil en dos frentes, tener la cabeza puesta en dos competencias con la misma concentración y con la misma motivación, no es fácil. Yo se que hoy jugaron la mayoría de los jugadores que empezaron no jugaron en competencia internacional”, inició comentando Barticciotto.

Ante esta misma situación, el ex jugador se cuadro especialmente con el técnico de los Albos, Gustavo Quinteros dando a entender lo complicado que es para un DT tener que empezar a dosificar para poder afrontar de buena forma las competiciones en las que el club participa.

“Es complejo para los técnicos, los técnicos entienden que tienen un equipo, que más allá del discurso de los técnicos que dicen ‘todos son titulares en mi equipo’, no son todos titulares, por algo juegan once casi siempre y los otros están afuera. Entonces es difícil no poner un equipo titular y tener que estar pensando en el campeonato internacional”, aseveró el Barti.

Finalmente, Barticciotto dejo en claro que el equipo estelar de Colo Colo tiene como principal foco lo que es la participación del equipo en la Copa Libertadores, por todo lo que significa torneo y tras lo hecho en el partido ante Fortaleza.

“Yo creo que los jugadores titulares de Colo Colo están pensando mucho más en la Copa Libertadores que en el Campeonato Nacional. Eso no quiere decir que no tengan ganas de jugar o que no quieran jugar, pero sin duda que todas sus fuerzas y sus energías, y sobretodo después de lo hecho en Brasil, están pensando en el partido del miércoles (ante Alianza Lima) sin duda”, cerró.