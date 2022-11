El comentarista e ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, estregó varias informaciones respecto a la pugna que existe en Blanco y Negro, que no tiene deseos de reforzarse en serio en 2023 y que eso tendría al borde del adiós a Gustavo Quinteros.

Colo Colo puede vivir un fuerte remezón con el adiós de Gustavo Quinteros. La pugna que existe en Blanco y Negro, de momento, causaría un terremoto en la interna del Cacique, ya que el estratega daría un paso al costado si es que se mantiene esa política de refuerzos para 2023. El comentarista Marcelo Barticciotto entregó varias informaciones sobre la situación del técnico.

Barticciotto ratificó que sí existen problemas en la concesionaria que lidera Alfredo Stöhwing y Aníbal Mosa, quien apuntó a que sí se deben hacer esfuerzos para poder ratificar a buenos jugadores para lo que viene.

“Sí, hay pugna adentro. Yo también me enteré de eso. Hay dirigentes que sí quieren poner plata y hay otros que no. Quinteros está en el medio de eso y lo que él quiere es que refuercen al equipo", dijo.

Además, el Barti -con información privilegiada- manifestó que "los dirigentes quedaron muy contentos con lo de ayer ante el Betis. Lo primero que dijeron es que jugando así no necesitaban refuerzos y eso es lo peor que pueden pensar".

Gustavo Quinteros estaría molesto por las barreras que coloca Blanco y Negro para reforzar a Colo Colo en 2023 (Agencia Uno)

ver también Aníbal Mosa deja la grande y acusa a parte del directorio de ByN

Sobre lo que puede pasar con Quinteros, Barticciotto deja helados a los hinchas de Colo Colo respecto al futuro del técnico, quien ya no logró llegar a Independiente y que es buscado por varios equipos del continente.

“Uno como técnico uno hace requerimientos o determinadas exigencias. No digo que le traigan todo al técnico, porque a veces el técnico se puede exceder. El club sin duda tiene que cuidar sus finanzas, pero tampoco no traerle nada (...) Yo tengo entendido otra cosa y ojo lo que voy a decir: Quinteros no cerró la puerta de Colo Colo, todavía", agregó Barti en Cooperativa.