Marcelo Barticciotto le da la razón al alcalde de Coquimbo por no querer a la barra de Colo Colo: "Las tres hinchadas de los equipos grandes tienen muchísimos antecedentes y no se comportan"

Durante las últimas horas, Alí Manoucheri, alcalde de Coquimbo, fue enfático y recalcó que se opone a la presencia de hinchas de Colo Colo, en el trascendental encuentro que el Cacique tendrá que disputar ante el cuadro ‘aurinegro’ por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Es por esto que se confirmó que el edil porteño firmó un oficio que enviará al delegado presidencial, Rubén Quezada, donde dará a conocer su postura y la del municipio orientada en la seguridad de la población.

"El estadio es municipal y la intención es velar por la seguridad de los vecinos de la comuna. Las condiciones no están dadas y entendemos los requerimientos que nos dan los ciudadanos, este es un tema que nos preocupa demasiado y por eso levantamos un oficio. Comprender que la gente que le encanta el fútbol quiere vivir un espectáculo tranquilo y los acontecimientos de las últimas semanas nos obligan a tomar medidas", aseguró el edíl comunal.

Marcelo Barticciotto, exjugador y actual panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, dejó en claro los grandes problemas que han tenido las barras nacionales en las últimas semanas.

En Coquimbo quieren que el encuentro se juegue solo con público local | Foto: Agencia Uno

"El fútbol normal se juegan con las hinchas de los dos equipos como crecimos nosotros viendolo. Ahora nos duele lo que dice Alí Manoucheri, pero es lo que estamos viviendo", remarcó el Barti.

"Las tres hinchadas de los equipos grandes que tienen muchísimos antecedentes, que no se comportan algunos y no es la culpa de él ni de la Intendencia de Coquimbo, es la culpa de ellos que no aprenden y terminan perjudicando a los que quieren ver a sus equipos y que puede llegar a salir campeón", sentenció el campeón de la Copa Libertadores 1991.