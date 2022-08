Colo Colo fue una tromba pese a que no quedaron conforme con la victoria por la cuenta mínima que sumaron enfrentando a Deportes Antofagasta. Un triunfo que no deja muy contento a nadie en el Cacique, producto de que desaprovecharon varias ocasiones de gol para haber estirado la diferencia en el marcador y manejar el encuentro con una mayor tranquilidad.

El comentarista deportivo Marcelo Barticciotto en medio de la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa, analizó la victoria de Colo Colo en la cual no dudó un segundo en exigir mejor rendimiento para los próximos partidos si quieren ser campeones a fin de año.

“Bien Quinteros, bien Quinteros porque vio el partido que vimos todos. No quedó conforme con la actuación de Colo Colo, que no estuvieron precisos, que les faltó quizás estar más tranquilos. Pavez lo dijo también y me parece que el jugador se da cuenta cuando no hace un gran partido fue así”.

No fue todo, debido a que también contempló que “Lamentablemente, después de que arrancaron con 15 minutos muy buenos, se crearon dos ocasiones muy claras sobre todo con Oroz, después el equipo cayó en una laguna en la que Colo Colo no pudo salir y terminaban perdiendo la pelota”.

Colo Colo derrotó por uno a cero a Deportes Antofagasta. (Foto: Agencia Uno)

Además, agregó que “Toda la posesión de balón no la hacían en jugadas de peligro. El partido empezó a caer en un bostezo y el primer tiempo terminó cayendo en eso. Y el segundo con Colo Colo atacando mucho, con el cambio de Costa tirado un poco más arriba y con la entrada de Pizarro siguió teniendo la pelota en su poder, siguió manejándola, pero tampoco generó muchas ocasiones de peligro”.

No obstante, respecto a lo que presentaba Deportes Antofagasta en la cancha, señaló que “Antofagasta no tenía más argumentos que el de defenderse. Tobías Figueroa que era un arma para atacar, lo buscaron muy poco, le llegó poco la pelota y participó poco en el juego. Eso fue mortal”.

Finalmente, sentenció todo su argumento en los primeros conceptos indicando que “Uno le tiene que exigir más a Colo Colo porque es el puntero del campeonato por muchos puntos, es el equipo que mejor juega y hoy no fue una buena demostración”.