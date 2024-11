El Mercado de Pases ya se encuentra activo en Colo Colo, equipo que buscará conformar el plantel del centenario de la mejor forma para competir en Copa Libertadores de América y revalidar el título del Campeonato Nacional.

Jorge Almirón definió sus prioridades para la próxima temporada y quiere sí o sí a un defensor central de perfil zurdo, un mediocampista y un delantero que pelee el puesto con Javier Correa o bien sea un complemento al trasandino.

En esa línea, Juan Cristóbal Guarello hizo eco del difícil momento que vive Damián Pizarro en Italia y lo postula para volver al Estadio Monumental: “Hay una buena posibilidad de que venga a Colo Colo, que sería bastante lógico: un lugar donde lo quieren, donde le iba relativamente bien y es un campeonato bastante más accesible”, dijo en La Hora de King Kong.

¿Vuelve Pizarro a Colo Colo? | Foto: Photosport

El comunicador explica por qué el formado en Colo Colo no ha visto un solo minuto en casi 6 meses en Italia: “Físicamente no le dio en Italia porque lo vendieron muy joven, no estaba suficientemente maduro, no tenía experiencia”.

“¿Cuál es el problema? Que estaba muy verde, al igual como pasó con Valencia, otro que la escudería mandó a pudrirse a Europa cuando no debía”, complementó sobre las dificultades que ha tenido para adaptarse.

En el cierre, Guarello asegura que “Me parecería muy bueno que volviera a Colo Colo, así no tienen que ir a buscar un delantero carísimo y le iría mejor que a Paiva. Acá se va sentir acogido, contenido y toda la cuestión”, cerró.

Los números de Damián Pizarro en Colo Colo

Damián Pizarro disputó 58 partidos con la camiseta de Colo Colo en poco más de un año y convirtió 12 goles. ¿Tendrá una revancha en el Cacique? El tiempo será el encargado de determinar eso.