Durante las últimas horas se planteó un gran debate en nuestro fútbol. La idea, es elegir entre Colo Colo campeón de Copa Libertadores en el año 1991 y la Universidad de Chile, campeón invicto de la Copa Sudamericana en 2011.

Y fue Nicolás Peric quien instaló esta especial polémica entre los dos equipos que le han dado títulos internacionales a nuestro país. El ex arquero de Rangers de Talca tuvo su preferencia.

“Para mí es la U 2011 uno y Colo Colo 1991 dos. Son diferentes etapas del fútbol pero esa es mi decisión”, sostuvo el otrora entretubos de la selección chilena, generando un revuelo a aquella situación.

Raúl Toro elige al mejor equipo

Pero, siguiendo en la opinión de los que saben y no meros comentaristas, es que BOLAVIP CHILE fue a buscar la postura de un histórico entrenador del fútbol chileno, quien no titubeo al respecto.

“La U del 2011. A mi me gustaba más esa U”, dijo tajantemente Raúl Toro en conversación con nuestro portal y de paso, entregó un importante detalle que más realza el desempeño del equipo que dirigía Jorge Sampaoli.

“Esa U jugaba mejor y no olvidemos, que Colo Colo campeón de Copa Libertadores en 1991, no ganó ningún partido como visita y la U, sí”, aportó el ex DT de Audax Italiano.

¿Algún encuentro que haya quedado en la memoria del campeón invicto en la Sudamericana del 2011? “Recuerdo ese partido con Flamengo. La U me gusta más, jugaba mejor”, concluyó Raúl Toro.