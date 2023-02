Luego de cerrar el plantel y determinar no traer un lateral por derecha, Marcelo Barticciotto manda un fuerte recado a los dos jóvenes jugadores que van a competir por el puesto en Colo Colo.

Marcelo Barticciotto manda recado a los laterales del Cacique: "Colo Colo no te espera"

Colo Colo dio por cerrado su plantel en el mercado de pases, por lo que el puesto de lateral derecho tendrá que ser peleado por Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez, donde Gustavo Quinteros deberá determinar a quién le entrega su confianza.

Si bien por un momento se dio el nombre de Felipe Campos, al ser citado por Everton de Viña del Mar, dejó por el suelo esa opción.

Por lo mismo, el histórico jugador de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, aseguró que está conforme con que los jóvenes peleen el puesto de titular, pero que el entrenador será clave para entregar la confianza.

La pelota para la titularidad la tendrá Quinteros.

"Lo de los laterales jóvenes me parece adecuado, más allá que eso dependeria del técnico si es que no confiaba en los dos chicos, Gutiérrez y Rojas, si podía traer un lateral por derecha pero bueno tendrá que darle confianza sentarse a conversar que recuperar nivel y confianz y que lo puede hace de buena forma", comentó en radio Cooperativa.

En esa línea, también aparece el nombre de César Fuentes para asumir el desafío, aunque Barti cree que si se da esa opción, le termina quitando toda la confianza a los jóvenes del plantel.

"Está Fuentes también, se hablaba de que lo había probado y bueno no sé creo que le tiene que dar confianza a uno de los dos y tratar de que recuperen su nivel. A veces el futbolista necesita sentirse confiado, seguro en su puesto que va jugar, pero Colo Colo no te espera. Si juegas mal un par de partidos, que pase el que sigue y van a tener que aguantar la presión. Si pone a Fuentes es que no confía en ninguno de los dos", enfatiza.