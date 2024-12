Brayan Cortés le está generando un verdadero dolor de cabeza a Colo Colo, toda vez que el portero iquiqueño todavía no responde a la segunda oferta de los albos y en Macul ya dan por perdido al jugador.

La hipotética salida del ex Deportes Iquique del Estadio Monumental significa que Jorge Almirón y compañía tendrán que salir al mercado por un portero, puesto que no tenían presupuestado cubrir en esta ventana de transferencias.

Marcelo Barticciotto quiere que Claudio Bravo salga del retiro. | Foto: Photosport

Si hay alguien que es voz autorizada para hablar de Colo Colo es Marcelo Barticciotto, quien en ESPN Chile no se hizo problemas para revelar quién es su candidato ideal para el arco albo: “A mí me gustaría Bravo. De los arqueros que están nombrando, él sería un aporte por todo lo que significa él, no solo en lo deportivo”, dijo.

Barti argumenta su pedido diciendo que “Me parece que el nombre de él, el centenario, con el equipo en Copa Libertadores de América, con el equipo que tiene se potenciará aún más. Le daría un plus”.

En caso de no concretarse, Barticciotto no suda ya que nombres como Dituro, Gabriel Arias o Keylor Navas son de renombre: “Ojalá lo puedan convencer y, si no, los otros nombres son buenos. No los vamos a descubrir nosotros”, remató en el cierre.

Colo Colo a la Supercopa

Colo Colo disputará la Supercopa 2025 ante Universidad de Chile en el primer Superclásico del año, trofeo que todavía no se sabe si se disputará a partido único o en formato de ida y vuelta por temas de seguridad.