Colo Colo está momentáneamente en el tercer lugar del fútbol chileno. El Cacique tiene 23 puntos en la Primera División. Los albos aún no logran consolidar su idea ofensiva, aunque ya tienen 20 goles en 14 partidos del certamen. El promedio de conversión es de 1.4 goles por partido.

El jugar con dos delanteros, claramente, le ha restado opciones según Marcelo Barticciotto de ser más peligroso en el Torneo Nacional. El ídolo del Cacique sabe que el equipo necesita aún consolidar la idea de Gustavo Quinteros.

"En la medida que los de afuera no pasen y que Colo Colo juegue con dos dealnteros no va a tener tanta profundidad. Los abastecen poco y tampoco no hay quien les tire centros tampoco. Tanto Bouzat como Gutiérrez no pasan de la mitad de la cancha. Al final, Colo Colo termina jugando por dentro o bien apoyándose con un delantero. El equipo carece de profundidad", explicó Barti en Cooperativa.

Damián Pizarro otra vez estuvo solo en el ataque de Colo Colo (Photosport)

Barti, como buen delantero de Colo Colo, cree que el equipo debe seguir al alza y necesita ser aún más punzante para poder dar la pelea en el fútbol chileno.

"No fue un gran partido de Colo Colo. Le falta al equipo conseguir consistencia, ser más sólido, ya que es equipo que de mitad de cancha para arriba tiene carencias", deslizó Barticciotto.

Sobre la perfomance la Unión, el campeón de América con Colo Colo cree que "fue un partido por momentos parejo, yo creo que quizás el que más llegó o que tuvo la más claras fue Unión. Le creo tres mano a manos a Colo Colo. Si bien Colo Colo tuvo más la pelota en los últimos 20 minutos, no generó ocasiones de gol. No tuvo grandes situaciones, no tuvo mano a mano, no tuvo esas pelotas filtradas, le faltó profundidad".

Independiente a todo eso, Barti es claro: "Colo Colo tiene que mejorar de mitad de cancha hacia arriba. Igualmente, Colo Colo es candidato, porque más allá de no jugar bien saca resultados, termina ganando o no perdiendo".