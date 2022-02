Colo Colo arrancó en buen pie su participación en el Campeonato Nacional 2022, derrotando a Everton de Viña del Mar por 2-0 con goles del debutante Alexander Oroz y Juan Martín Lucero, ex goleador de Vélez Sarsfield.

El compromiso no se le dio fácil al Cacique y durante largos pasajes no encontraba la forma de romper el cerco que formaron los viñamarinos. Ya en los minutos finales, la solución vino desde el banco y se abrió el marcador para que después el ‘Gato’ sellara todo con un golazo.

En la previa del compromiso, Daniel Morón se refirió a la pasada a Radio Cooperativa que el plantel estaba sellado, algo que Gustavo Quinteros refutó en el post partido diciendo que “Ojalá que la gente que tiene que hacerlo, comprenda”, aludiendo a que necesita más jugadores para mantenerse competitivo este 2022.

En Al Aire Libre de Cooperativa, Marcelo Barticciotto comentó la disputa entre el entrenador del Cacique y Morón, diciendo que “Lo ideal es que se hable en privado antes de hacer las cosas públicas, no se ve bien. La idea es que no quede mal uno diciendo que no traerán más jugadores y el otro pidiendo. Estoy con Quinteros en esta y no con mi amigo Daniel”, dijo en primera instancia.

Barticciotto justificó su concordancia con Quinteros diciendo que “Ante Everton entró Oroz y termina haciendo el gol, pero en el banco, Quinteros no tenía muchos jugadores de nombre, eran todos jóvenes, no estaba Bolados. Si se lesiona alguno no tiene para dónde mirar”, añadió.

El 7 del pueblo cree que para el Campeonato Nacional “Le alcanza, pero para la Copa necesita, sobre todo si se fueron dos 9, no tiene más ahí, pues habrá que ver cómo anda Santos si juega y Arriagada recién empieza”.

En el cierre, Barti asegura que “Los jóvenes son bienvenidos para ser posibilidad, pero también se necesitan jugadores hechos para solucionar partidos, sobre todo en la Copa (Libertadores). Oroz y Villanueva resolvieron el partido ante Everton, los jóvenes con condiciones deben jugar, eso está clarísimo”, cerró.