Cristián Zavala fue una de las grandes sorpresas de Gustavo Quinteros en la oncena titular de Colo Colo. El delantero de los albos no estaba sumando muchos minutos con la camiseta del Cacique, en la que el entrenador se vio obligado a dosificar considerando que el miércoles deberá encarar un nuevo compromiso por la Copa Libertadores.

El futbolista sin embargo solo fue parte de los primeros 45 minutos, debido a que en el entretiempo salió sustituido para darle su lugar en la cancha al volante Gabriel Costa. Lo cual rápidamente causó algo de sorpresas en los hinchas, debido a que el delantero no estaba realizando un mal partido.

No solo sorprendió la decisión a los fanáticos, sino que también a los comentaristas deportivos. Marcelo Barticciotto quedó atónito con la decisión de Gustavo Quinteros y que lo dio a conocer durante el programa de Al Aire Libre en Cooperativa, donde señaló que le pareció un cambio extraño.

“Lo de Zavala me llamó la atención, no estaba haciendo un mal primer tiempo, me llamó la atención. Si es por rendimiento, es extraño”, fueron las palabras que entregó el exfutbolista y uno de los ídolos del Cacique al respecto del rendimiento que estaba mostrando el jugador en la cancha del Santa Laura.

Sin embargo, el comentarista también se tomó el tiempo para hablar del partido que tendrán el día miércoles frente al Alianza Lima de Perú en la Copa Libertadores. “Va a ser un partido totalmente diferente al que se le presentó en Brasil, porque ante Fortaleza, más allá de todas las virtudes de Colo Colo, fue un partido abierto, donde tuvo espacios, donde se sintió cómodo con la pelota”.

Además, expresó que “Alianza si le repite el partido que le hizo a River, más allá de que jugó de local, pero se paró de chico a grande, por ser River, es un equipo que se defendió bien y lo complicó. Colo Colo va a tener poco espacio para atacar”, sentenció el analista.

El duelo entre albos y blanquiazules está programado para que se juegue este miércoles 13 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.