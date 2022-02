El ex 7 de los albos posó con la nueva camiseta del Cacique y dejó un mensaje.

Marcelo Barticciotto vistiendo la nueva camiseta de Colo Colo: "No hay más linda, la piel de los colocolinos"

Colo Colo presentó su nueva camiseta para la temporada 2022 durante este viernes y la que esperan que les traiga la suerte para levantar el título a final de año, el cual estuvieron cerca de lograrlo el el torneo pasado.

Y como ya es de costumbre, desde el club siempre hacen llegar la camiseta a algunos ex jugadores y también a ídolos que tuvieron la oportunidad de defender el escudo del Cacique en algún momento.

Uno de los nombres importantes en la historia del cuadro colocolino es Marcelo Barticciotto. El Siete del Pueblo lució la camiseta 2022 y tuvo un mensaje por el regalo y además reveló una gran noticia para los hinchas albos.

"Muchas gracias @adidascl por el tremendo regalo, no hay camiseta más linda, la piel de los colocolinos! Atentos y atentas que voy a hablar con @adidascl para que me regale otra y así poder sortearla entre tod@s ustedes", escribió el ex jugador en su cuenta de Instagram.

Colo Colo vestirá su nueva indumentaria este domingo 6 de febrero, cuando tengan que enfrentar a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental. El partido está programado para las 20:30 horas.