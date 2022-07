El histórico ex jugador Albo, Marcelo Espina habló sobre lo que fue la eliminación del Cacique de la Copa Sudamericana, en donde expresó la pieza fundamental que le falta a Colo Colo

Marcelo Espina revela la carencia que tiene Colo Colo en partidos de alta competitividad: "No tiene un futbolista que enfríe el partido"

Colo Colo vivió una noche del terror en Brasil, en donde los Albos tuvieron todo para poder conseguir su boleto para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero su imprecisión a la hora de manejar la llave le costó caro y terminó siendo eliminado por Internacional de Porto Alegre por un 4-3 en el global.

Ante esta presentación, un histórico del conjunto Popular como lo es Marcelo Espina, estuvo en los micrófonos de Cooperativa y se refirió a lo que le dejó esta dura eliminación del conjunto de Gustavo Quinteros, en donde lo que le faltó al Cacique para poder poner la tranquilidad en la serie.

“El equipo está diseñado para la intensidad, para la presión, para ser dinámico y obviamente que cuando se pone en ventaja, todo esto lo favorece. Pero bueno, no tiene un futbolista que enfríe el partido, que lo haga jugar, porque Colo Colo recupera y sale, con la intención de atacar los espacios y no defenderse con la pelota”, inició expresando Espina.

Recalcando en lo que es la falta de dicho jugador que ponga la calma en el partido, el Cabezón señala que en el plantel Albo no encuentran esa pieza y que esto en partidos de alta envergadura como lo son en las competiciones internacionales, cuesta bastante caro el no tener a alguien que cumpla dichas características.

Colo Colo se despidió de la Sudamericana | Foto: Getty Images

“No tiene ese futbolista en el plantel, porque las características son otras. A nivel continental se remarca la intensidad del equipo, pero hay partidos y partidos. A veces no se puede y el partido pide otra cosa y, me parece, que en ciertos pasajes del partido le pidió otra cosa y no pudo hacerlo”, explicó en Radio Cooperativa.

Finalmente, Espina explicó que el estratega Albo quiso resguardar su ventaja cambiando a una línea de cinco, pero la cual no fue eficiente debido a una desatención en la zaga, la cual sentenció la llave a favor de los brasileños.

“Se vio en el cambio en el segundo tiempo, cuando el equipo está perdiendo 3-1 y el partido estaba para los penales. Quinteros opta por cambiar a una línea de cinco defensores, porque veía que se le venía. Pero hubo una mala marcación y con el 4-1 costó mucho”, cerró