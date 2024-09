Colo Colo logró una tremenda victoria en la pasada fecha del Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ se impusieron por la cuenta mínima gracias al solitario tanto de Leonardo Gil ante Cobreloa y se mantiene firme en la lucha por el título.

Tras el triunfo del ‘Cacique’, el ex jugador Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa para analizar este duelo, en la que destacó una nueva victoria de Colo Colo en el torneo, en la que si bien no seduce mucho con su juego, pero sigue firme en la pelea.

“Colo Colo hizo su pega, dentro de un partido friccionado, un partido donde perdió la mitad de la cancha, es un equipo sólido, Colo Colo no le generan muchas situaciones de peligro, hay mérito de la defensa y todo el equipo”.

“Lo positivo es que el equipo gana, saca el resultado, el equipo no le pierde pisada a la U, es un equipo que maneja los partidos, que no se desespera por jugar bien, no se desespera ni los jugadores, el técnico, ni la gente, ahí hay atenuantes que hacen que esto sea así, porque el hincha de Colo Colo es muy exigente, no se conforma solo con el resultado, quiere que el equipo juegue bien, pero está el atenuante de la Copa Libertadores”, partió señalando Barticciotto.

Siguiendo en esa línea, el ‘Barti’ remarca en que el hincha del ‘Cacique’ ya se acostumbró a este nuevo estilo de Colo Colo, el que si bien no le llena mucho el paladar futbolístico, lo mantiene firme en todas las competencias hasta el momento.

“Está en los tres frentes, en la Copa Chile también, entonces el hincha dice está apuntando a la copa el equipo y sin embargo sigue apuntando al campeonato, eso es lo positivo, pero por momentos es un equipo desabrido, un equipo que defiende el resultado como lo hizo ante Cobreloa, que retrocede para buscar más la contra”, explica.

Colo Colo venció a Cobreloa | Foto: Photosport

Finalmente, Barticciotto indica que Colo Colo hoy en día tiene un equipo con mucha jerarquía dentro de sus variados elementos y que en esta parte final de la temporada, en el ‘Cacique’ no están muy preocupados de lo que será su estilo de juego y su foco estará 100% en sacar resultados.

“Cuenta con jugadores que cuando tiene libertad o espacio, son desequilibrantes como Correa, Palacios, Gil, que en definitiva terminan tomando buenas decisiones y por algo juegan en equipo grande, porque tienen mayor jerarquía”.

“Yo creo que no están desesperados por jugar mejor, en estos últimos siete partidos de Campeonato, Colo Colo está buscando resultados y los está consiguiendo hasta el momento”, concluyó.