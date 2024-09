Esteban Paredes salió del retiro y volvió al fútbol a sus 44 años para darle una mano a Santiago Morning, club donde se encontraba ejerciendo como gerente deportivo. El ídolo de Colo Colo ya anotó un gol en su vuelta a la actividad y es la gran sensación de la Primera B.

En medio de esta retorno, el goleador histórico del fútbol chileno también está pendiente a lo que está haciendo el Cacique en Copa Libertadores, donde ya está en cuartos de final y enfrentará a River Plate (17 y 24 de septiembre).

Esteban Paredes se ilusiona con el Colo Colo de Almirón

El Tanque, se ilusiona con el equipo de Jorge Almirón y cree que el cuadro popular puede dar la sorpresa en la siguiente llave. Así lo señaló en un reportaje de The Clinic el fin de semana.

“Veo que pueden pasar esta etapa con River, genuinamente creo que está esa sensación y expectativa, como de que algo va a pasar. Creo que pueden ser campeones, tienen buen equipo, tienen que jugar los partidos. El profesor, además, tiene ese manejo de Copa Libertadores”, expresó Paredes.

Esteban Paredes se ilusiona con Colo Colo en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Jairo Cassiani/VizzorImage/Photosport)

Los detalles de su vuelta al fútbol

Sobre su vuelta al fútbol después de dos temporadas, Paredes detalló por qué tomó esta decisión en conjunto al entrenador Luis Marcoleta de Santiago Morning.

“Nosotros teníamos un problema financiero que no nos permitía contratar a ningún jugador este año, pero sí reemplazar a uno lesionado, como Richard (Paredes). Necesitábamos un delantero experimentado, un goleador. Buscamos con la dirigencia y con el profe, pero no pudimos encontrar a nadie”, comenzó explicando.

“Ahí salió mi nombre. Don Luis Marcoleta habló conmigo, si es que podía hacer el esfuerzo en conjunto para ayudar al primer equipo, y así surgió la vuelta, el regreso”, añadió.

Respecto a lo que ha significado esta nuevo capítulo en su carrera deportiva, el mundialista contó la grata sorpresa que se llevó con su padre.

“Fue una sensación rara volver a Santiago Morning, porque salí de acá y ahora vuelvo con 44 años. Fue raro, mi familia, mis viejos y mis hermanos estaban tranquilos. Lo que más me sorprendió fue mi viejo, cuando yo estaba en Colo Colo fue solo tres veces al estadio. Antes no iba al Monumental, porque se ponía nervioso y prefería verlo en la casa, pero ahora va al estadio. Lo que genera la familia del Santiago Morning es como estar en la casa”, completó el ex Visogol.