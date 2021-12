Colo Colo cerró un año con dulce y agraz, pues el 2021 tuvo un comienzo muy turbulento para el club. Recordemos que el torneo 2020 recién finalizó en febrero de este año producto de la pandemia, en un torneo donde el Cacique luchó por no descender y jugó el partido de la Promoción ante Universidad de Concepción.

Sin embargo, el Campeonato Nacional 2021 vimos a un equipo colocolino totalmente diferente a aquel que casi pierde la cateogoría. De hecho, luchó el título hasta la última fecha con Universidad Católica.

Marcelo Espina, en un recuento en el programa ESPN FShow tuvo palabras sobre el motivo que llevó al equipo de Gustavo Quinteros a jugar esa definición con el Campanil en Talca.

"Yo lo dije a principios de año, quedó demotrado en el año. El principal problema que tuvo Colo Colo fue el seguro de cesantía, porque con los mismos jugadores peleó el campeonato hasta la última fecha salvo dos, Gil y Amor. Después jugaron los mismo que la temporada anterior, entonces antes no eran malos, pero estuvieron nueve meses hablando", dijo.

En eso, en el programa fue consultado si es que los jugadores estaban desconcentrados en ese momento. "No tengas ninguna dudas que el gran problema fue el seguro de cesantía, porque además el problema de cesantía los llevó a que los jugadores después se lesionaran constantemente porque no pudieron entrenar durante un tiempo que estuvieron suspendidos en sus trabajos", agregó el Camalar.

"No tuvieron relación laboral con el empleador, con ninguno de nosotros. No podíamos tener relación, conversación con ellos, legalmente no podíamos tener conversaciones. Fueron dos meses así y después gracias a Dios quedó reflejado que el motivo el cual llegó Colo Colo a esa situación fue la mala decisión de mandar a los jugadores al seguro de cesantía, quedó reflejado", expresó.

En cuanto a las incorporaciones que se realizaron, el argentino fue muy claro y dio los ejemplos de los jugadores que no disputaron minutos con la camiseta alba y que solo fueron Gil y Amor los que sí lo hicieron de todos los refuerzos.

"Si me dices que el plantel cambió, le echaste quince y volvieron quince te entiendo, pero no se fueron quince. Trajeron seis y de los seis jugaron dos, Amor y Gil. Fritz, Albornoz y Gaete no jugaron, Martín Rodríguez jugó y se tuvo que ir y Santos no jugó. Amor y Gil jugaron, el resto eran los mismos de la temporada anterior", sentenció Espina.