Colo Colo dio vida a lo que fue el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Liberadores, en el que los ‘Albos’ igualaron a un tanto ante River Plate en el Estadio Monumental, mostrando un gran juego, el que los ilusiona para el duelo de vuelta.

Finalizado el compromiso, el ex futbolista del ‘Cacique’, Marcelo Espina tomó la palabra en Radio Cooperativa para analizar la igualdad de Colo Colo, en la que se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo de Jorge Almirón.

“Colo Colo se tiene que ir tranquilo por el trabajo que hizo a lo largo del partido, creo que la declaración de Arturo (Vidal) está justa a lo que fue el juego, un partido intenso, de Copa Libertadores, bien friccionado, en el segundo tiempo con la desventaja, Colo Colo asumió el riesgo y la responsabilidad de conseguir el empate”.

“Lo empató y a partir de ahí no se contuvo en ningún momento, siguió buscando. En el segundo tiempo fue muy superior al rival, lo único es que no cristalizó eso en situaciones de gol, porque después del 1-1, la única clara fue la de Paiva al final, después tuvo el control de la pelota, territorialmente jugó siempre en área rival”, comenzó señalando Espina.

Siguiendo en su analogía, el ídolo ‘Albo’ apunto en que el rival del ‘Cacique’ refrescó las piernas en le medio terreno para poder equiparar a Colo Colo para la segunda mitad, en la que el ‘Cacique’ fue mucho más superior que River, según su percepción.

“River fue haciendo cambios para refrescar la mitad de la cancha para contener y conservar este 1-1, que obviamente lo deja con una ventaja por la localía que va a tener el próximo martes, el partido fue intenso e igualado, pero Colo Colo fue bastante más que River en el segundo tiempo”, explicó.

Otro de los temas que habló el otrora mediocampista es por lo que fue el rendimiento que mostró Arturo Vidal tras superar su complicada lesión, en la que quedó contento con el rendimiento del ‘King’, a quien lo vio de muy buena forma en lo físico y futbolístico.

Palacios y Vidal fueron las figuras albas | Foto: Photosport

“(Vidal) llevaba mucho tiempo sin jugar y a lo mejor pensó en tener pierna fresca, uno lo veía bien, el partido le estaba corriendo bien, andaba claro con la pelota, en el segundo tiempo comenzó a tomar buenas decisiones con el balón, de hecho da el pase de gol. Lo que fue queriendo hacer es poner gente fresca en la mitad de la cancha para seguir corriendo el partido y seguir dándole intensidad y no correr el riesgo de perderlo al partido de vuelta, hubo cosas de las dos”, apuntó.

Espina y la expulsión de Falcón

Finalmente, Espina tuvo palabras para la nota negra de lo que fue este partido de Colo Colo y que es la expulsión del defensor, Maximiliano Falcón, quien se enredó en una polémica con Paulo Díaz y vio la tarjeta roja, la que lo deja fuera del partido de vuelta.

“Fue demasiado, quizás no soy muy participe de todo eso, porque al final de esto no pasa nada, uno sabe y ninguno de los dos juega el partido de vuelta, que ahí es la parte más importante, que se pierden el partido definitorio por esta chiquilinada, empujarse como lo hacíamos en el colegio y no peleábamos nunca”.

“El más dañado con estas expulsiones va terminar siendo Colo Colo, porque a Saldivia lo noté físicamente bien, pero lo noté muy impreciso y dubitativo en la toma de decisiones y eso puede ser por la inactividad, por eso Almirón hace el cambio. En la suma y en la resta, la ausencia de Falcón Colo Colo la puede sentir más”, concluyó.