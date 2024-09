Mañana Colo Colo recibe a River Plate por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores 2024, por lo que este lunes se está viviendo con todo la previa. Y en Argentina, Marcelo Espina se sorprendió con una imagen del Estadio Monumental.

En medio de la emisión diaria del programa Sports Center AM de la cadena televisiva ESPN, donde es panelista, le mostraron un mural en su honor que está en la tribuna Cordillera del reducto de Macul.

La sorpresa que se llevó Marcelo Espina en ESPN Argentina

Pintura que al parecer el exfutbolista no recordaba, ya que así lo expresó ante sus compañeros: “¡Hay dos entonces! No me acordaba de ese. Hay dos, ese y otro. Ese no me acordaba que estaba”.

A lo que agregó: “Te lo juro, este no me acuerdo, el otro sí. Este está en frente entonces y el otro está a un costado, atrás del arco”.

El amor entre el Calamar y Colo Colo

Cabe recordar que Espina fue un emblemático jugador de Colo Colo, defendiendo la camiseta de los albos entre 1995-1999 y 2001-2004. Fue capitán en el recordado título del Torneo Clausura 2002, en medio de la quiebra del club. Dicha imagen es la que está retratada en el mural que sorprendió al Calamar.

En 2005 tomó las riendas del cuadro popular como director técnico. Mientras que entre 2018 y 2020 ejerció como gerente deportivo.

Consignar que el partido entre Colo Colo y River Plate se disputará este martes 17 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.