Marcelo Moreno Martins desclasificó por qué no llegó a Colo Colo: "Prácticamente estaba todo cerrado"

Marcelo Moreno Martins fue opción para llegar a Colo Colo a mediados de 2021. Sin embargo, el delantero se quedó en Cruzeiro, luego de avanzar en las tratativas con el Cacique, que en ese tiempo necesitaba un '9' de jerarquía internacional.

Casi dos años después de su posible llegada, el actual futbolista de Independiente del Valle se refirió a lo que sucedió: "La verdad es que siempre un cariño muy grande con Colo Colo por el tema de Gustavo Quinteros, trabajamos mucho tiempo en la selección boliviana, por ahí va esa conexión", dijo en diálogo con Más que Fútbol de DSports.

ver también Estudio determina que Damián Pizarro es el jugador más valioso de Colo Colo

El atacante boliviano de 35 años aseguró que estuvo a detalles de llegar al conjunto albo: "Estuvo muy cerca, prácticamente estaba todo cerrado, en ningún momento fue por mi culpa que no fui a Colo Colo. En ningún momento fui yo el que tuvo que decidir, tenía contrato con Cruzeiro y el club estaba necesitando que me quede".

Moreno Martins confesó que en Cruzeiro le pidieron quedarse en un complicado momento de la institución: "Hubo una oportunidad de una posible salida, pero el técnico me pidió que me quede".

Además reveló cómo quedó la relación con Gustavo Quinteros: "Seguimos siendo amigos, volvimos a hablar después. Me entendió porque sabe que yo no decidía. Sabe que cuando tienes contrato te debes al club y no puedes hacer nada y que soy un jugador serio, que respeto mi palabra".

Gustavo Quinteros intentó traer a Marcelo Moreno Martins en Colo Colo (Foto: Photosport)

Entre las conversaciones con el DT santafesino incluso hablaron sobre Santiago: "Habíamos hablado, se acercó mucho la posibilidad. Era un momento muy lindo para mí y mi familia. Hablé mucho con Gustavo sobre la ciudad. El fútbol es así, a veces se da. Esperemos que le vaya muy bien a Gustavo porque él se lo merece".

Marcelo Moreno Martins le cerró la puerta a Colo Colo a mitad de año, pero no en diciembre

Triple M confesó que es imposible arribar a Colo Colo a mitad de año, pues se incorporó hace poco a Independiente del Valle: "Tengo contrato ahora y acabo de llegar al club. Es un poco complicado ponerme a hablar y decir que existe una oportunidad".

Por último, dejó claro que en diciembre se podrían abrir las puertas, pero también debe conversar con su actual club: "Lo ideal sería diciembre, ver qué va a pasar. Ahí las puertas sí estarían abiertas para charlar con otro club. El interés siempre va a estar porque Colo Colo es un club grande, pero en este momento no. Estoy 100% enfocando en Independiente del Valle que me abrió las puertas".