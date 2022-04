El defensor Matías Zaldivia se mostró contento con la seguidilla de partidos que ha tenido que disputar en el último tiempo, en la cual no venía sumando una gran cantidad de minutos con Colo Colo ante la solidez de la dupla defensiva de Emiliano Amor y Maximiliano Falcón.

Matías Zaldivia agradece la continuidad de partido en Colo Colo, pero es autocritico: “Sé que no estoy en mi máximo nivel”

Colo Colo vino de atrás en el marcador para conseguir el empate en la agonía del clásico frente a Universidad Católica. La conquista de la igualdad llegó mediante Alexander Oroz, quien, con pocos minutos en cancha, hace mantener la cima de la tabla de posiciones al Cacique en el Campeonato Nacional a la espera de lo que ocurra con Unión Española.

Matías Zaldivia es uno de los jugadores que ha aprovechado la continuidad de partidos de Colo Colo entre el certamen y la competencia internacional, en la cual mediante una conversación con TNT Sports, agradeció los minutos en cancha y fue autocritico en su nivel.

“Es muy difícil cuando no hay continuidad, es lo que más siente el jugador. Estoy contento de que me esté tocando más seguido, ahí puedo levantar. Sé que no estoy en mi máximo nivel, pero hago lo posible para ser el jugador que era. Tenemos muchos partidos y estoy para sumar”.

En esta misma línea, el zaguero central agregó que “Me gustaría ganarme mi lugar de nuevo, pero pienso en el equipo más que en lo personal, cuando me toque, trato de hacer lo mejor y trato de recuperar mi nivel”.

Pero eso no fue todo, producto de que el futbolista nacional agregó que “Nos vamos con un sabor amargo, si bien se empató el segundo tiempo hicimos un mejor partido. Empezar abajo en los primeros minutos nos golpeó, ellos se acomodaron y apostaron a la segunda pelota, a la contra”.

Además, expresó que “El primer tiempo nos metimos en el juego ello, saltamos mucho y eso no lo hacemos. Cuando tuvimos la pelota, fue cuando mejor estuvimos”.

Finalmente, el defensor contempló que “El primer tiempo no fuimos nosotros, nos parecimos más en el segundo tiempo, al juego asociado, dar vuelta por los lados, atacar por las bandas, así fue el gol y tuvimos claras. Nos vamos con ese gusto amargo, pero tampoco se perdió y es importante, seguimos primeros hasta que juegue Unión Española. Terminó sirviendo el punto”.