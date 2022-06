El portero se refirió al interés del Cacique por contar con sus servicios por la lesión de Brayan Cortés. Si bien es feliz con ver su nombre rondando por el Monumental, sostuvo que no hay nada concreto y que de momento el lunes se presenta nuevamente a los trabajos de los salmoneros.

Mauricio Viana feliz con el interés de Colo Colo pero avisa: "No fue mi último partido con Puerto Montt"

Colo Colo busca arquero por la lesión de Brayan Cortés, quien tuvo que pasar por el quirófano producto por un problema de meniscos y no es segura su presencia por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre.

Por ahora quedó desechada la opción de Gabriel Arias debido a su alto costo, por lo que la última reunión del directorio de Blanco y Negro postuló otros dos nombres: Raúl Olivares, que tiene el visto bueno de Daniel Morón, y Mauricio Viana, del gusto de Gustavo Quinteros.

Este último es el que ha tomado más fuerzas en las últimas horas y el estratega no escondió que sea una posibilidad. “Puede ser una opción y hay otras que se están manejando. Ya se decidirá. En esta ventana tenemos para tres incorporaciones y tenemos un arquero lesionado, un defensor central lesionado, hay que pensar bien y no equivocarnos”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Por su parte, el formado en Santiago Wanderers jugó anoche en el empate de Puerto Montt frente a Rangers por la Primera B, y posteriormente, se refirió al interés que hay desde el Cacique. "Tengo contrato vigente, renovable por dos años. Estoy acá, tengo días libres con la familia y vuelvo el lunes, así es que todo sigue normal", expresó en diálogo con Radio Cooperativa.

Mauricio Viana avisó que no hay nada concreto de parte de Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

En esa misma línea, aseguró que todavía no hay nada concreto. "Sé lo mismo que tú, rumores, ahora estoy acá al 100 por ciento. En ningún caso fue mi último partido, porque no hay nada concreto. Ahora me voy con días libres para volver el lunes con las pilas renovadas", señaló.

De todos modos, es feliz por ver su nombre sonando en un grande. "Siempre es importante que el trabajo se refleje estando en la carpeta de los equipos de Primera División, así es que contento, y agradecido del grupo que me ha permitido destacar", cerró.

Este jueves será un día clave en torno a las negociaciones por varios refuerzos de Colo Colo, ya que la idea de la gerencia deportiva es tenerlos cerrados antes del martes, día en que el plantel viajará a Argentina para su intertemporada.