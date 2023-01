Maxi Falcón da la cara luego del desastre de Rancagua: "No hubo una diferencia futbolística abismal"

Tras golear 5-2 a Deportes Copiapó en la primera fecha del Campeonato Nacional, a Colo Colo le dieron de su propia medicina en Rancagua en la segunda jornada, ya que O'Higgins vapuleó al Cacique por 5-1.

Antes de abordar el bus a Santiago en la salida del Estadio El Teniente, el defensor uruguayo Maximiliano Falcón habló con los medios sobre su visión del partido, en donde el Capo de Provincia fue una tromba en la segunda mitad convirtiéndole cinco goles al conjunto albo:

"Yo creo que no hubo una diferencia futbolística abismal para que haya tantos goles de diferencia, yo creo que pasó por actitud, lo remarqué un poco en los vestuarios ante los compañeros, cada uno hará autocrítica después y mirará el partido en su casa o mirará vídeo que mande cuerpo técnico", indicó el charrúa.

Sobre el juego de los Celestes, agregó que "fueron un par de centros al área en donde no estuvimos atentos, donde por ahí los centros fueron de segundas pelotas que nos ganaron, de duelos que perdimos y nosotros sabemos que por ahí el equipo que gana más duelos es el que gana los partidos. Hay que ajustar ahí y meter un poco más de actitud".

Falcón y toda la defensa alba no tuvieron un buen desempeño ante O'Higgins | Foto: Agencia Uno

La lesión sufrida tras el fallido despeje de chilena

Una jugada que preocupó a los hinchas albos ocurrió en el primer tiempo, cuando Maximiliano Falcón intentó despejar una pelota con una chilena, pero no pudo ni darle de lleno al balón ni caer de buena manera, por lo que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico quienes le tuvieron que vendar el codo.

Ante esto, fue consultado después del partido, y el defensa confirmó que jugó con una lesión en su codo: "Fue un esguince medial del codo me dijo el doctor, enseguida sentí cuando caí pero después obviamente uno no quiere salir, quiere seguir jugando. Es incómodo, no podia mover el brazo tampoco".

A ello se suma la molestia que sufrió Ramiro González, que tuvo que salir reemplazado por Daniel Gutiérrez cuando O'Higgins ya había sentenciado el encuentro con goleada. Tanto los bajos rendimientos como las molestias físicias sin duda serán un dolor de cabeza para Gustavo Quinteros en este inicio del torneo nacional.