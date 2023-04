Maxi Falcón y su confesión tras el penal que le da triunfo a Colo Colo: "Siento que me agarra y me dejo caer"

Maximiliano Falcón fue clave en la victoria de Colo Colo. El Peluca fue derribado en plena área ante el Monagas en el Estadio Monumental y, claramente, el uruguayo ocupó la viveza en el campo de juego para que Anderson Daronco cobrara el penal. El VAR ni los asistentes determinaron que sí era un empujón para sancionar la pena máxima y con la conversión de Carlos Palacios, el Cacique ganó por 1-0 en la Copa Libertadores.

Falcón, tras el partido, realizó una confesión sobre la acción que le dio la victoria a los albos. “Sí, son esta Copa es por margen de error. Lo había dicho ya en Colombia. Te soy sincero y con una mano en el corazón, siento que me agarra y me dejo caer obviamente", dijo Peluca en Chilevisión.

Peluca Falcón no oculta nada y le agrega esa pimienta al fútbol. El charrúa fue claro en su concepto que desarrolló tras la acción que le entregó una clara victoria al popular en casa.

"Iba en búsca de la pelota, pero no sé si llegaba. Siento que me agarra. La veré por la televisión así como la vieron ustedes y cada uno tendrá su análisis personal. Es criterio del árbitro, no lo llamaron de arriba y le validaron el penal", agregó.

Maxi Falcón fue clave en la victoria de Colo Colo (Guille Salazar)

Falcón, más allá de la polémica del partido que terminó beneficiando a Colo Colo, cree que el resultado es escueto, ya que los de Macul tuvieron más ocasiones para poder aumentar el marcador y sacar más ventaja en el grupo de la Libertadores.

"Tuvimos muchas chances claras al final. Tenemos que ir ajustándolas en esta clase de partidos. Creo que con otro gol hubiésemos estado más tranquilos (...) La copa tiene eso y es lo lindo de jugar estos partidos. De local hay que hacerse fuerte, hay que ganar como sea", agregó.

El otro patrón de la zaga de Colo Colo destaca también que: "Fue importante mantener el cero y afirmarse atrás fue muy importante para que los de al medio pudieran soltarse y tratar de lastimar (...) Creo seguir corrigiendo partido a partido. El año pasado estábamos más ansiosos por pasar de fase. Sabíamos que teníamos plantel y por detalles se nos escapó. Ahora, paso a paso y pensar en el próximo rival que será durísimo".