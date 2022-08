Colo Colo derrotó a Deportes Antofagasta por la cuenta mínima el domingo pasado en una fría jornada vivida en el Estadio Monumental, recinto que apenas contó con la presencia de 8 mil espectadores debido a la reducción de aforos impuesta por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La medida, en concreto, establece un máximo de diez mil espectadores -sin importar la capacidad del recinto- cuando una región o comuna se encuentre en Fase de Medio Impacto Sanitario como se encuentra la Región Metropolitana en este momento.

El Estadio Monumental tiene una capacidad oficial de 43 mil espectadores y fracción, por lo que el Cacique no juega ni con el 25% de su aforo. A contraparte, Universidad Católica juega con más del 75% debido a la capacidad más chica que tiene San Carlos de Apoquindo.

Falcón alzó la voz para que haya más aforo en el Monumental. | Foto: Agencia UNO

La medida no tiene nada contento a Maximiliano Falcón defensor central uruguayo del Cacique quien en De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports aseguró que “No se puede jugar con siete mil personas. Ya estamos a nivel de poder jugar con más gente. Se han realizado eventos en el país a estadio lleno y no ha pasado nada”.

Falcón siguió con su crítica y le pegó feroz tirón de oreja a los mal portados: “Un equipo grande como Colo Colo no puede jugar con 8 mil personas. Se debe mejorar la seguridad también, por culpa de algunos hinchas nos limitan el aforo”.

Cabe recordar que Blanco y Negro y Colo Colo se han movido por cielo, mar y tierra para cambiar esta medida y se espera que esta semana haya noticias de cara al duelo que los albos sostendrán este domingo ante Palestino en el Estadio Monumental, donde esperan poder contar con al menos un aforo más amplio.