Maximiliano Falcón no se guarda nada: "Quiero seguir en Colo Colo, me siento como en casa"

Pese a que no jugó ante O'Higgins de Rancagua en el estadio Monumental, el uruguayo Maximiliano Falcón fue uno de los más aplaudidos por la hinchada de Colo Colo en la celebración por el título 33 del cuadro albo.

El charrúa aseguró emocionado que “desde que llegué recibo el cariño. La gente se ha portado espectacular, desde Talca y en nuestros peores momentos”.

Y en ese momento recordó la dura campaña 2020 del Cacique donde tuvo que jugar la promoción para salvarse del descenso. “Fue bastante doloroso, pero también aprendimos, pero fue rápido. Después que nos salvamos, tuvimos una Supercopa y el fútbol no te espera. Pero nos adaptamos rápido, formamos un grupo, aprendimos de los errores, y desde que estoy acá, pude salir campeón tres veces y es algo que no siempre se da y hay que valorarlo”, indicó.

Por todo esto y por la identificación que ha logrado con los albos, Falcón confiesa que aspira a seguir defendiendo la camiseta de Colo Colo.

Falcón recibe la Copa junto a sus compañeros de Colo Colo (Agencia Uno)

“Quiero seguir. Me siento como en casa, es el club que me abrió las puertas desde que salí de Uruguay. Le agradezco mucho al club, me siento muy feliz, más allá de que cumplimos el sueño de ser campeones. La idea es renovar, es llegar a un acuerdo con el club. Hay disposición de ambos lados”, cerró.