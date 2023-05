"Me aburrí de la Joya" y "No alcanza solo con las ganas": Pato Yáñez pierde la paciencia con Carlos Palacios y Damián Pizarro en Colo Colo

El partido de Colo Colo ante Unión Española el sábado pasado fue para el olvido, donde no hubo puntos altos en el Cacique y uno de los que más críticas se llevó por parte de los hinchas fue Carlos Palacios, quien no trascendió dentro de la cancha.

“Hay jugadores que no están para jugar en Colo Colo. Palacios… me aburrí de la Joya, de verdad que no puede meter dos pases. Yo lo admiro, me gusta, quiero que él triunfe, pero en verdad que trotando en una cancha no puedes, así que desde hoy deja de ser mi Joya, lo digo abietamente. A partir de hoy es Carlos Palacios”, avisó Patricio Nazario Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Para la mala suerte de Colo Colo, Carlos Palacios no fue el único blanco de las críticas del ex jugador del Cacique, ya que el canterano Damián Pizarro también fue apuntado por el histórico ex jugador del fútbol chileno.

Palacios dejó de ser el regalón de Pato Yáñez. | Foto: Photosport

“Todos hablamos de Damián Pizarro, pero a él le quedan varios kilómetros de aprendizaje. No alcanza solo con las ganas, con el lomo. Si este chico fuera Lezcano con todos esos partidos y no marga un gol lo estaríamos haciendo mierda, pero como es de proyección…”, dijo.

En esa línea, Yáñez le llama la atención a Pizarro: “El ‘Haaland de Macul’ me escribían mis amigos. Quinteros dice que va andar bien en un año más, la próxima temporada… no, compadre. Necesita goles ahora, Pizarro necesita marcar ahora, no puede llevar tantos partidos sin marcar. Que te generas, que corres, perfecto, hasta ahí estamos bien y lo más probable es que le alcance para llegar a una segunda línea de Europa”.

Tanto Palacios como Pizarro tendrán una chance más para demostrar que pueden ser estelares en el Cacique y mostrar buen juego cuando enfrenten a un Curicó Unido que viene a los tumbos y peleando los últimos lugares del Campeonato Nacional 2023.