Colo Colo comienza a buscar refuerzos para la segunda parte de la temporada y ya tendría uno que está en el mismo club. Emiliano Amor pasó momentos de incertidumbre en el inicio de 2023 y el argentino fue hasta España para operarse de una dura lesión en el tobillo con el doctor Niek Van Dijk , quién es una eminencia en este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Luego de 3 meses y un viaje más a Madrid, Amor reconoció en Colo Colo TV que está trabajando con toda la confianza necesaria, que la operación salió de buena forma y que si se pone a tono Quinteros va a poder disponer de él en el fútbol chileno, aunque el gran pero es el tema de los extranjeros, ya que los albos tienen los cupos utilizados y habría que prescindir de algún refuerzo para poder inscribirlo.

"Fue un antes y un después tras saber que todo estaba consolidado y que funciono lo que hicimos. Cuando vimos que funcionó todo le empezamos a meter mucho más fuerte, con mucho más ritmo y más intensidad, porque estábamos con la palabra del doctor, que salió todo bien en la operación", ratifico Amor.

Emiliano Amor se alista para volver en Colo Colo (Colo Colo TV)

Amor también aprovechó la ocasión para develar cómo fueron todos estos meses de sufrimiento por su lesión. El jugador reconoció que en noviembre y diciembre de 2022 se resguardó a más no poder, pero que en la primera pelota que tocó en la pretemporada se resintió de la grave dolencia.

"Esa incertidumbre que me agarró otra vez era difícil de manejar. Estuve casi dos días en la concentración sin hablar con nadie, que no se me acercara nadie, no me bancaba ni yo solo. Fue muy duro hasta que el cuerpo técnico se acercó, el cuerpo médico, estuvo Wilson Ferrada el kinesiólogo, quien alguien que tira para adelante. Estuve con la cabeza pensando por qué a mí. Cuando pasó esta lesión estaban todos los directores, el presidente y el manager y me dijeron que se ponían a disposición, que no me apure, que el club me iba a apoyar", dijo.

Además, el Emi Love también le tiró la pelota al cuerpo técnico para que ellos decidan, finalmente, que pasará con él Colo Colo en la segunda parte de la temporada.

"Sí, como te decía, volví muy contento. Tengo muchas confianza, que funcionó lo que hicieron y esa incertidumbre ya no la tengo. Ahora debo prepararme al ciento por ciento, porque quiero estar con mis compañeros que me apoyaron para estar para ellos, para el club y para el cuerpo técnico decida", terminó.