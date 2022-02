Colo Colo no pudo doblegar a Deportes La Serena y sumó su primer empate en el Campeonato Nacional 2022. El Cacique comenzó ganando el partido en el Estadio La Portada con el gol de Pablo Solari, pero a medida que iban pasando los minutos, el conjunto albo se fue quedando en el terreno de juego y los dirigidos por Ivo Basay aprovecharon esto para igualar el marcador.

El torneo nacional recién está empezando, pero varias personas ligadas al fútbol no vieron con buenas caras el empate del conjunto comandado por Gustavo Quinteros y han realizado críticas con la actuación del Popular.

El defensor Óscar Opazo fue el encargado de hablar en conferencia de prensa con los medios de comunicación, donde se mostró autocrítico por el bajo rendimiento que mostraron ante los Papayeros.

“Con Serena fue un partido muy difícil. Si bien el primer tiempo fuimos superiores, luego nos empatan empezando el segundo tiempo y ellos crecieron y nosotros pudimos hacer nuestro juego. Tenemos que sacar lecciones de esto para que no vuelva a pasar. En general por todas las ocasiones que tuvimos debió ser un triunfo“, comenzó diciendo el Torta.

“Los rivales que más nos complicaron en el Monumental son los que cierran espacios. Como equipo debemos trabajar para poder doblegar las defensas, y poder quedarnos con el triunfo. No hay que dramatizar porque empatamos. Digo lo mismo con Audax, no porque hayan perdido sus dos primeros partidos están mal. Serán un rival muy difícil", agregó.

"En lo personal, quiero seguir jugando y ser titular, no debo bajar mi rendimiento, hay mucha competencia. Me siento muy bien. Pude recuperarme de la lesión que eso fue lo más importante y pude retomar el fútbol, el ritmo de competencia. Tuve una buena preparación y Supercopa, pero tampoco me nublo y soy muy autocrítico y se que el segundo tiempo soy responsable del juego de mi equipo", complementó el lateral derecho.

Para finalizar, dio a conocer los objetivos que se han planteado como plantel para esta temporada. "Nuestros objetivos son pelear los 3 torneos. Y obviamente quedarnos con el campeonato nacional en donde estuvimos muy cerca el año pasado", sentenció el jugador de 31 años.