El ex jugador de Colo Colo Pablo Mouche habló sobre el presente del Cacique en lo que va de temporada y se refirió a la partida de Pablo Solari

Pablo Mouche aún no puede olvidar a Colo Colo y está chocho por su presente: "Me pone muy contento el lugar que tienen hoy, se lo merecían"

Colo Colo vive un gran presente en el Campeonato Nacional, en donde hoy por hoy los dirigidos por Gustavo Quinteros de sí mismos para lograr el principal objetivo que se trazaron a inicio de temporada, el cual era coronarse como campeones del torneo nacional.

Ante esto, un ex jugador del Cacique como lo es Pablo Mouche, habló con Radio ADN sobre el momento que están atravesando sus ex compañeros en el plantel Albo, en donde señala que se encuentra feliz por el gran presente que vive el Popular, quien pudo resurgir de buena manera tras casi descender.

“Me pone muy contento el lugar que tiene Colo Colo hoy en el fútbol chileno, se lo merecía. Trabajó mucho después de esa mini crisis que pasó post pandemia, se hicieron cambios, no solamente en el equipo si no que en la cúpula hacia abajo”, partió señalando Mouche.

Pero no solo para los Albos tuvo palabras el ex mediocampista del Popular, ya que también se refirió al gran paso que dio Pablo Solari a River Plate, revelando sus historias que tuvo con el Pibe cuando lo tuvo como compañeros y que siempre lo vio con las condiciones para jugar en un equipo grande tal como lo hizo en Colo Colo.

Pablo Mouche habló de todo | Foto: Agencia Uno

“Rápidamente me di cuenta que era un muy buen chico, que desde el comienzo quería aprender, conocer, un chico muy ubicado, respetuoso, le tomé mucho cariño, ayer (jueves) no lo pude ver el partido, pero intenté seguirlo por las redes sociales”.

“Eso de lo momentos es muy relativo, depende mucho del carácter y la personalidad del jugador. Creo que Pablo (Solari) a medida que fue pasando el tiempo se adaptó rápidamente al mundo Colo Colo, a jugar en un equipo grande, con presiones, con gente”, explicó el mediocampista.

Finalmente, Mouche ahondó en los elogios hacía Pablo Solari, destacando la gran disposición que siempre tuvo para poder aprender de los más experimentados en sus inicios dentro del club, algo que el hoy jugador de Barracas Central resalta, ya que los jóvenes son algo cerrado en estos tiempos en su etapa inicial.

"Noté que era un chico de muy buena madera. Quería y sabía escuchar a los más grandes y eso es lo que más a mí me llegó, me dieron ganas de ayudar. Intento siempre encontrar ese tipo de jugadores jóvenes que quieran aprender, siendo que está muy complicado el ambiente del chico joven por estos días”, cerró.