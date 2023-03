La irrupción de Damián Pizarro tiene motivados a los hinchas de Colo Colo, donde el atacante ha demostrado con pocos minutos en cancha un potencial tremendo, lo que ilusiona para el futuro del Cacique.

Eso sí, Patricio Yáñez, histórico del fútbol y ahora comentarista en Deportes en Agricultura, asegura que se debe llevar paso a paso, por lo que, para él, Leandro Benegas está delante del joven atacante.

Damián Pizarro da que hablar en sus primeros minutos en Colo Colo. Foto: Guille Salazar.

"Para mi sigue siendo Benegas el uno, independiente de Damián Pizarro, que jugó minutos de buen nivel y con una proyección importante. Pero Benegas, estando bien, jugando bien, debería jugar. Tan utilitario como es Bouzat , es de esos jugadores que a los técnicos le agradan. En el segundo tiempo que entre el revulsivo, que creo que sería Pizarro o el paraguayo, que tampoco ha tenido mucho", comentó Yáñez.

En ese sentido, el comentarista deportivo hace un llamado de atención a los que están agrandando su juego, porque ya ha visto muchas historias similares de jugadores que se terminan perdiendo.

"He visto 10 mil historias de jugadores que asoman y aparecen, marcan una diferencia. Los jugadores consolidados meten por tiempo unos cinco o seis desbordes, lo que hizo el chico Pizarro en una sola oportunidad. Es un buen proyecto, con lomo, estatura, sentido de ubicación pero no empecemos otra vez a llevarlo en el carro de la victoria. Se tiene que ganar la continuidad, no se le puede regalar Quinteros", finalizó.